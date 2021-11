München/Green Bay - Der Saisonstart der Green Bay Packers in die NFL-Saison 2021/2022 ging gründlich in die Hose. Mit hohen Erwartungen reisten die Packers nach Jacksonville, nur um dort von den New Orleans Saints mit 3:38 gedemütigt zu werden.

Die Niederlage mit 35 Punkten Differenz war nicht nur die erste Auftaktniederlage der Packers seit 2014, sondern auch die höchste Niederlage in einem Spiel in dem Aaron Rodgers als Quarterback für die Packers startete.

Daraufhin stand neben der schwachen Packers-Offensive um Aaron Rodgers auch die Defensive der Packers in der Kritik.

Es war ein denkbar ungünstiger Start für den neuen Defensiv-Coordinator Joe Barry.

Packers-Defensive beeindruckt in den letzten Wochen

Jedoch stellte sich diese herbe Niederlage als einmaliger Ausrutscher heraus. Auch wenn die Packers und ihre Defensive nicht immer überzeugten, so ließen sie danach nur noch einmal überhaupt 28 Punkte in einem Spiel zu und drehten die Gesamtbilanz auf 8-2 nach zehn Spielen.

Beeindruckend ist hierbei, dass die Packers-Defensive in den letzten drei Spielen trotz namhafter Gegner wie den Arizona Cardinals, Kansas City Chiefs oder den Seattle Seahawks sehr gut spielte und die renommierten Offensiven über weite Strecken der Partie aus dem Spiel nahm, die Seahawks kassierten sogar einen "Shutout" - erstmals legte Russell Wilson in seiner NFL-Karriere keine Punkte auf.

In den letzten fünf Spielen haben die Packers somit nur 11,6 Punkte im Schnitt zugelassen und in den letzten sechs Vierteln konnte niemand gegen Green Bay punkten.

Packers-Profis überraschen

Was macht die Defense so stark?

Zum einen sind Inside Linebacker De'vondre Campbell sowie Outside Linebacker Rashan Gary und Nose Tackle Kenny Clark zu nennen, die mit starken Leistungen die schwerwiegenden Ausfälle von Pass Rusher Za'Darius Smith und Cornerback Jaire Alexander vergessen machen.

So wurde beispielsweise Campbell dank seiner exzellenten Leistungen im Oktober zum NFC Defensive Player of the Month ernannt.

Allerdings verletzte sich im Spiel gegen die Seahawks erst Outside Linebacker Whitney Mercilus am Bizeps, ehe auch Rashan Gary mit einer Verletzung am Arm runter musste. Die Ausfälle von Smith und Alexander wogen ohnehin schon schwer, bei längeren Pausen für Gary und Mercilus ginge Green Bay allmählich die Qualität aus. Preston Smith sowie der letztjährige Siebtrunden-Pick Jonathan Garvin müssten in die Bresche springen.

The #Packers have allowed just 44 points at @LambeauField this season, the fewest allowed in the first four home games of a season since 1969 (26 points).#GoPackGo pic.twitter.com/hzF18AOUat — Green Bay Packers (@packers) November 15, 2021

Zwei starke Gegner kommen

Ob das Hochgefühl für die Packers-Defense also von Dauer ist, wird sich erst noch zeigen, denn auch die kommenden Gegner haben es in sich. Die Packers treffen in Woche 11 auf die Minnesota Vikings, welche gerade gegen die Los Angeles Chargers 27 Punkte erzielen konnten, ehe man im heimischen Lambeau Field auf die Los Angeles Rams wartet.

Nichtsdestotrotz machen die Leistungen der Einheit von Defensiv Coordinator Barry Mut, dass die Packers auch mit der zweiten Garde weiterhin unangenehm verteidigen können. Kehren im Saisonverlauf die Leistungsträger Stück für Stück zurück, kann Rodgers in den Playoffs auf eine Top-Defense bauen.

Konstantin Mokrus

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.