München - Die Pandemie hat Spuren hinterlassen in den Kassen der Green Bay Packers. Das belegen die nun veröffentlichten Zahlen des einzigen NFL-Klubs, der sich nicht in der Hand eines milliardenschweren Besitzers befindet.

Die Franchise, deren Fundament hunderttausende Aktionäre bilden, verkündete für die Saison 2020 einen operativen Verlust von 38,8 Millionen US-Dollar wegen der geringeren Einnahmen im vergangenen Jahr. Das ist der erste Verlust seit zwei Jahrzehnten, damals stand eine umfangreiche Renovierung des Lambeau Field bevor.

Packers-Boss: "Einzigartiges Jahr wegen der Pandemie"

Zum Vergleich: Für die Saison 2019 war ein Plus von 70,3 Millionen US-Dollar vermeldet worden. Problematisch war nicht zuletzt der Zuschauerausschluss bei den Heimspielen, womit auch Einnahmen durch Parkgebühren oder den Verkauf von Merchandising-Produkten wegbrachen. Auch die Geschäfte im Atrium des Stadions mussten zeitweise schließen.

"Es war offensichtlich ein einzigartiges Jahr wegen der Pandemie, und es hatte erheblichen Einfluss auf unsere Finanzen", wird Klub-Präsident Mark Murphy zitiert. Er betont aber auch: "Die Packers bleiben insgesamt in einer starken finanziellen Position und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir über die Ressourcen verfügen, um auf und neben dem Feld erfolgreich zu sein."

Packers steigern den Reingewinn im Vergleich zum Vorjahr

So ist sogar ein Jahresüberschuss von 60,7 Millionen US-Dollar erwirtschaftet worden - dank 120 Millionen US-Dollar an größtenteils nicht realisierten Investitionsgewinnen zum Ende des Geschäftsjahres am 31. März. Der Reingewinn ist sogar eine Steigerung gegenüber den 34,9 Millionen US-Dollar aus dem Vorjahr, als sich im Zuge der Pandemie bereits Investitionsverluste in der Bilanz niederschlugen.

Alles in allem sanken die lokalen Einnahmen im beendeten Geschäftsjahr um 149 Millionen US-Dollar, von 201,9 auf 61,8 Millionen US-Dollar. Diese Verluste wurden abgemildert durch einen Anstieg der nationalen Einnahmen um 13,2 Millionen US-Dollar und einen Rückgang der Ausgaben um 26,7 Millionen US-Dollar.

