München - In den vergangenen Wochen kam Equanimeous St. Brown bei den Green Bay Packers nur vereinzelt bei Offensiv-Snaps zum Einsatz. Das könnte sich für den deutsch-amerikanischen Wide Receiver schon in der Nacht auf Freitag beim Thursday Night Game ändern. Denn aktuell droht den Packers im Spiel bei den Arizona Cardinals der kurzfristige Ausfall von gleich zwei Star-Receivern.

Nachdem am Montag bereits Davante Adams von der Franchise auf die Covid-Reserve-Liste gesetzt wurde, folgte ihm am Dienstag Allen Lazard nach.

Zwei negative Tests als Einsatzbedingung

Laut "ESPN"-Berichten wurde Adams, der vollständig geimpft sein soll, positiv auf Covid-19 getestet. Als vollständig Geimpfter besteht jedoch die Möglichkeit, dass er mit zwei negativen PCR-Tests mit mindestens 24 Stunden Abstand und bei Symptomfreiheit noch rechtzeitig in den Kader für das Spiel zurückkehren könnte.

"Ich habe mit ihm gesprochen. Er scheint gesundheitlich okay zu sein. Aber er ist natürlich enttäuscht", sagte Quarterback Aaron Rodgers über Adams‘ positiven Test.

Bei Lazard ist nicht bekannt, ob er selbst wegen eines positiven Tests oder als Kontaktperson auf die Liste gesetzt wurde.

Adams und Lazard klar die Top-Receiver

Beide fingen am vergangenen Sonntag gegen das Washington Football Team jeweils einen Touchdown-Pass. Mit 744 (Adams) und 184 (Lazard) Receiving Yards sind sie die beiden erfolgreichsten Wide Receiver des Teams in der laufenden Saison.

94 der 136 Saisonwürfe von Quarterback Aaron Rodgers auf einen Packers-Wide-Receiver hatten entweder Adams oder Lazard zum Ziel.

EQ nach Lauf zum First Down noch gefragter?

Nun also drohen beide auszufallen – und EQ, der bisher noch keine Reception in dieser Saison aufweisen kann, könnte als potenzielle Anspielstation für Rodgers so wichtig wie noch nie werden. Zumal mit Marquez Valdes-Scantling ein weiterer Packers-Receiver noch nicht von der Injured Reserve List in den aktiven Kader zurückberufen wurde.

Fallen alle drei Receiver aus, dürfte Routinier Randall Cobb Aaron Rodgers wichtigste Anspielstation gegen Arizona werden. Auch Running Back Aaron Jones ist mit bislang 26 Receptions ein geeigneter Passempfänger. Und dann wäre da eben St. Brown. Der hatte am Sonntag schon mit einem 13-Yards-Lauf für ein First Down auf sich aufmerksam machen können. Vielleicht ist gegen die Cardinals sogar noch mehr drin.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.