München - Nach Radio-Legende Howard Stern und der Comedy-Show "Saturday Night Live" arbeitet sich der nächste US-Superstar an Aaron Rodgers ab.

Jimmy Kimmel grillt Aaron Rodgers

Jimmy Kimmel, der die erfolgreiche Talkshow "Jimmy Kimmel live!" moderiert, nahm den Quarterback der Green Bay Packers per "Twitter" übel aufs Korn. Dabei griff Kimmel einen höchst grenzwertigen Satz von Rodgers auf, den dieser im Interview in der "Pat MacAfee Show" von sich gab.

"Wenn die Impfung so toll ist, warum bekommen die Leute immer noch Covid damit?", fragte der Packers-Spielmacher damals provokant. Der Talkshow-Host konterte nun schlagfertig: "Aus dem gleichen Grund, warum du so großartig spielst, die Packers jedoch seit zehn Jahren keinen Super Bowl mehr gewinnen konnten."

For the same reason you’re great and Green Bay hasn’t won the Super Bowl in ten years pic.twitter.com/Y7hZz808Hl — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) November 10, 2021

Der Tweet wurde mittlerweile über 50.000 Mal geliked und über 7000 Mal retweetet. Rodgers dürfte über die erneute Kritik in seine Richtung nicht gerade erfreut sein. Schon in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass der 37-Jährige nicht mit einem solchen Shitstorm gerechnet hätte.

Rodgers vor Rückkehr gegen Seattle Seahawks

Der Quarterback der Green Bay Packers fiel in der vergangenen Woche bei einigen Fans in Ungnade, weil er sich in einem Interview skeptisch gegenüber der Impfung gegen das Corona-Virus äußerte. Dabei listete er dubiose Begründungen auf und bekam daraufhin einiges an Gegenwind zu spüren.

Besonders die Tatsache, dass er vor Saisonbeginn nicht deutlich genug formuliert hatte, dass er nicht gegen dass Virus geimpft sei und trotzdem die Privilegien eines geimpften Spielers genoss, heizte die Stimmung weiter an. Die aus der Sicht vieler zu lockeren Strafen seitens der Liga für Rodgers und die Packers waren offenbar noch nicht das Ende der Fahnenstange.

Für Ablenkung könnte Rodgers mit sportlichen Leistungen am kommenden Wochenende sorgen. Wenn der Superstar am Samstag einen negativen Test vorlegen kann, steht einer Rückkehr in den Kader am Sonntag (ab 22:25 Uhr live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de) gegen die Seattle Seahawks nichts mehr im Wege.

