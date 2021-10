Green Bay/München - Ein starker Aaron Rodgers hat seine Green Bay Packers zu einem 24:10 (14:7) gegen das Washington Football Team geführt. Rodgers kam auf drei Touchdown-Pässe und insgesamt 274 Passing Yards. Sein Gegenüber Taylor Heinicke (268 Passing Yards, ein Touchdown-Pass, eine Interception) erlebte in seinem ersten Einsatz gegen sein früheres Lieblingsteam Green Bay hingegen nach zunächst gutem Start eine bittere Partie: In der zweiten Hälfte vertändelte der Quarterback zwei sicher geglaubte Touchdowns und verpasste es so, sein Team im Spiel zu halten, obwohl Washingtons Offensive in der Partie deutlich mehr Raumgewinn (430 Yards) als die Hausherren (304) verzeichnen konnte.

Schon im ersten Drive des Spiels punkteten die Packers durch einen Touchdown von Wide Receiver Davante Adams. Heinicke sorgte noch im ersten Viertel mit einem fulminanten 40-Yards-Pass auf Wide Receiver Terry McLaurin für den Ausgleich. 15 Sekunden vor der Pause sorgte dann Rodgers mit einem weiteren Touchdown-Pass auf Allen Lazard über zehn Yards für die erneute Packers-Pausenführung.

Heinicke-Drama in der zweiten Hälfte

Dann begann das Heinicke-Drama: Mit einem Strip Sack gegen ihn erzwang die Defense direkt zum Start der zweiten Hälfte ein Turnover. Den darauffolgenden Drive vollendete Rodgers per Touchdown-Pass auf Tight End Robert Tonyan.

Weil Heinicke danach bei einem Sprung in die Endzone zu früh mit dem Knie den Boden berührt hatte, wurde sein sicher geglaubter Touchdown zu Recht aberkannt. Dabei feierte Heinicke seinen vermeintlichen Lauf in die Endzone bereits mit einem Lambeau Leap – einem Satz auf die Fantribüne im Packers-Stadion.

Im Schlussviertel kam es für Heinicke mit einer Interception bei einem Passversuch in die Endzone dann noch dicker. So war die Aufholjagd in einer eigentlich ausgeglichenen Partie dahin. Green Bay dagegen punktete im Schlussviertel ein weiteres Mal durch ein Field Goal aus 39 Yards von Mason Crosby. Für Washington konnte nur noch Kicker Chris Blewitt bei seinem NFL-Debüt per Field Goal aus 45 Yards punkten.

EQ St. Brown mit Lauf für First Down

Der deutsch-amerikanische Wide Receiver Equanimeous St. Brown hatte seine auffälligste Szene für die Packers im zweiten Viertel mit einem Lauf über 13 Yards zu einem First Down.

Mit einer Bilanz von 6:1 thronen die Packers, die am kommenden Donnerstag auswärts auf die Arizona Cardinals treffen, weiter an der Spitze der NFC North. Washington steht in der NFC East mit einer 2:5-Bilanz hingegen unter Zugzwang. Am 8. Spieltag muss das Team bei den Denver Broncos ran.

