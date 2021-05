München - Viele geben ihm indirekt die Schuld an dem schweren Unwetter, das über der Beziehung zwischen Aaron Rodgers und den Green Bay Packers aufgezogen ist. Dass die Franchise Jordan Love 2020 mit ihrem Erstrundenpick auswählte, soll den amtierenden MVP schwer verärgert haben.

Dabei ist es aber weniger das fehlende Talent des 22-Jährigen, sondern viel mehr die mangelhafte Kommunikation seitens der Packers-Führung, die für den Ärger gesorgt hat. Das wird durch die öffentlichen Aussagen der Packers-Spieler bekräftigt, die die Entwicklung ihres Jungspundes loben.

Während der OTAs, die von Rodgers und einigen Wide Receivern nicht besucht werden, soll Love mit erheblichen Fortschritten auf sich aufmerksam gemacht haben.

"Man sieht, dass er sich deutlich wohler fühlt", attestiert ihm Running Back Aaron Jones. "Ob es um die Kommunikation im Huddle oder die Kommandos im Huddle geht, einfach alles. Er hatte ein Jahr Zeit, um zu lernen und sich was abzugucken, es ist also anders als letztes Jahr."

Jordan Love: Auch Matt LaFLeur und Aaron Rodgers mit warmen Worten

Love werde nun weiter an den anstehenden Aufgaben wachsen und er sei sehr froh darüber, weiter mit ihm arbeiten zu können, sagte Jones.

Auch von Head Coach Matt LaFleur gab es zuletzt aufbauende Worte: "Er ist definitiv reifer geworden."

Man könne sehen, dass er in der Offseason hart an sich gearbeitet hätte, so der Trainer: "Nicht nur die Kraft und die Fitness, sondern auch seine Technik mit dem Ball und die Grundlagen, die so wichtig für die Position des Quarterbacks auf dem höchstmöglichen Level sind."

Die Packers sind also trotz der Unruhen alles andere als unglücklich mit ihrem Erstrundenpick von 2020. Schließlich sagte Rodgers selbst, dass es ihm großen Spaß mache, mit seinem Backup zusammenzuarbeiten. Er sei ein "guter Junge" und es würde in dem Streit nicht um ihn gehen.

Ob Love seinen Mentor schon in der kommenden Saison beerben muss, zeigen die nächsten Schritte von Rodgers. Sportlich scheint Love immerhin auf einem guten Weg zu sein.

