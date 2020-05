München – Es verwundert nicht, dass Rob Gronkowski die Idee lustig findet. Sehr lustig sogar.

Denn der Tight End muss jederzeit bereit sein. Konkret hat er nach den Regeln der Wrestling-Organisation WWE die Pflicht, den "24/7"-Titel "jederzeit und an jedem Standort" zu verteidigen. Denn den Gürtel trägt er weiterhin, wie er in seinem Podcast Gronk'd Up verriet.

Nur ein Referee muss da sein

Es könnte also auch bei einem Spiel der Tampa Bay Buccaneers passieren. "Er könnte einen Touchdown-Pass von Tom Brady feiern...jederzeit, überall", schrieb die WWE in einem Statement an ESPN.

Laut Regelwerk müsse nur ein Schiedsrichter der führenden Wrestling-Liga anwesend sein. Gronkowski hatte vor wenigen Wochen bei Wrestlemania in einem kunterbunten Outfit den "24/7"-Gürtel erobert.

"Gronk" wurde wenig später von den New England Patriots zu den Buccaneers getradet, wo er wieder mit seinem langjährigen Quarterback und guten Kumpel Brady zusammenspielen wird.

Gut möglich, dass er dort dann auch seinen Titel verteidigen muss. Gronk weiß auch schon, wie.

"Stell dir vor, ich komme aus dem Besprechungsraum der Tight Ends und schaue nach links in den Flur, schaue nach rechts, um sicherzustellen, dass die Luft rein ist und gehe den Flur entlang. Coach Arians kommt mit einem Flying Elbow aus dem Nichts, pinnt mich und wird der 24/7-Champion. Das wäre legendär. Es wäre eine Ehre, gegen ihn zu verlieren", sagte Gronkowski.

