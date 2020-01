München – Wer hat noch nicht, wer will mal: NFL-Teams können sich freiwillig für die HBO-Dokuserie "Hard Knocks" melden. Theoretisch.

Da sich die Begeisterung, bei der Saisonvorbereitung begleitet und gefilmt zu werden, bei vielen Teams in Grenzen hält, ist auch die Bereitschaft eher übersichtlich.

Heißt: Die NFL wird ein Team dazu "verdonnern". Um für Hard Knocks in Frage zu kommen, gibt es diverse Vorgaben. So darf das Team in den vergangenen zehn Jahren noch nicht bei der Doku-Serie gezeigt worden sein.

Daneben darf es das Team in den vergangenen zwei Jahren nicht in die Playoffs geschafft haben. Und: Hat die Franchise einen neuen Trainer, ist das ebenfalls ein Ausschluss-Kriterium.

2020 die 14. Auflage

Das sorgt dafür, dass der Kandidatenkreis im Januar 2020 auf fünf Teams zusammengeschmolzen ist: In Frage kommen die Arizona Cardinals, die Detroit Lions, die Denver Broncos, die Jacksonville Jaguars und die Pittsburgh Steelers.

2020 ist bereits die 14. Auflage der Serie, 2019 ließen sich die Oakland Raiders begleiten.

