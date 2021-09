New York/München - Die beliebte Dokumentations-Serie "Hard Knocks" erhält ein neues Gewand. Wie die NFL offiziell bestätigte, soll die Serie zukünftig ein ausgewähltes Team während der Regular Season begleiten.

Den Anfang machen ab November die Indianapolis Colts.

Durch den neuen Themenschwerpunkt tritt "Hard Knocks" die Nachfolge der beliebten Doku-Reihe "All or Nothing" an, die von 2015 bis 2019 die Spielzeit eines NFL-Teams begleitet hatte.

Jede Woche eine neue Folge

Ab dem 17. November wird jeden Mittwoch eine neue und aktuelle Folge rund um die Colts veröffentlicht, zu sehen ist die Serie auf dem Streamingkanal von "HBO".

Nach Angaben der NFL stehen selbst bei einer möglichen Playoff-Teilnahme von Carson Wentz und Co. die Kameras des Filmteams nicht still, sodass sich Fans und Zuschauer auf weitere exklusive Einblicke freuen dürfen.

Bislang hatten sich die Filmemacher auf die Saisonbereitung eines Teams konzentriert, zuletzt wurden die Dallas Cowboys von der "Hard Knocks"-Crew begleitet.

