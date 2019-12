NFL

Titans at Texans - 9-7? Mit einem Sieg in die Playoffs

Für die Tennessee Titans könnte es zum vierten Mal in Folge am Ende der Saison heißen 9W, 7L. Kommt es dazu - nämlich zu einem Sieg über die Houston Texans - steht der Klub zum zweiten Mal in den vergangenen drei Jahren in den Playoffs.

2:48 min