Houston/Texans - Obwohl die Houston Texans weiterhin kein Interesse daran zeigen, ihren wechselwilligen Quarterback Deshaun Watson per Trade abzugeben, beharrt der 25-Jährige offenbar auf seinen Forderungen.

Persönliches Gespräch erfolglos - Watson weiter stur

Ein Gespräch zwischen dem neuen Head Coach der Texans, David Culley, und Watson sollte den Spielmacher womöglich zum Umdenken bewegen. Wie Dan Graziano von "ESPN" allerdings berichtet, hat ein Treffen am Freitag keine Auswirkungen auf den Willen Watsons gezeigt.

Der 25-Jährige soll weiterhin an einer Trade-Forderung festhalten und plant, kein weiteres Spiel mehr für die Franchise aus Texas zu absolvieren. Zuletzt gab Culley noch an, dass er fest mit Watson als Quarterback planen würde.

"Er ist unser Quarterback"

"Er ist unser Quarterback. Das ist alles, was ich weiß und womit ich mich beschäftige", sagte er kürzlich auf einer Pressekonferenz: "Dass ich heute in dieser Position bin, liegt auch daran, dass er weiterhin ein Spieler der Houston Texans bleiben wird", so Culley.

Wie es scheint, müssen sich Culley und die Texans in Kürze der Realität stellen und Angebote für Watson überprüfen. Dieser hat zwar noch nicht öffentlich bestätigt, dass er einen Abschied aus Houston plant, doch vieles deutet im Moment darauf hin, dass sich die Wege im Laufe der Offseason trennen werden.

