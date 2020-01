München – Da knickten sie schon wieder ein, die Playoff-Texans.

0:13 stand es im dritten Viertel des Wild Card Games zwischen den Houston Texans und den Buffalo Bills aus Sicht der Hausherren. Von den heimischen Fans hagelte es Buh-Rufe. Schon wieder drohte nach einer guten Regular Season ein sang- und klangloses Aus in den Playoffs, in denen die Texaner seit 2016 kein Spiel mehr gewonnen hatten.

Quarterback Deshaun Watson? Bis dahin kein Faktor.

Top-Receiver DeAndre Hopkins? Nicht einen Pass gefangen.

Defensiv-Superstar J.J. Watt? Bei seinem Comeback nach einer langwierigen Brustmuskelverletzung war er bei seinem ersten Spiel seit Oktober bis dato nicht einmal in der Nähe des Bills-Quarterback Josh Allen, der bei einem dritten Versuch schon wieder kurz vor der Redzone der Texans stand.

Watt-Sack als Wendepunkt

Doch Watt war noch nicht fertig mit diesem Spiel. Im Moment des Snaps stürmte er an seinem Gegenspieler Cody Ford vorbei, bevor dieser überhaupt begreifen konnte, was da vor sich ging.

Watts nächste Station: Josh Allen, den er aus vollem Anlauf in den Boden rammte. Statt eines möglichen Touchdowns zum 20:0 verloren die Bills acht Yards und mussten sich mit einem Field Goal begnügen.

"Alles, was du für so etwas bei unserem Team brauchst, ist ein kleiner Funke", sagte Watt nach dem Triumph. Den hat er mit seinem Sack geliefert.

Was dieser entflammte, war ein Feuerwerk, das sein großes Finale mit einem 22:19-Triumph nach Overtime fand. Begünstigt von einem in der Schlussphase vogelwilden Josh Allen holte Houston als erstes Heimteam seit den Seahawks 2014 wieder einen 16-Punkte-Rückstand in den Playoffs auf.

Deshaun Watson endlich auch mit Playoff-Big-Play

Auch, weil plötzlich auch die Offensive erwachte: Watson brachte nach dem 0:16-Rückstand 13 seiner 14 Pässe für 193 Yards und einen Touchdown an und erlief selbst noch einen.

Watsons Szene des Spiels aber hob er sich für die Verlängerung auf. Als er die Passing-Defense der Bills im wahrsten Wortsinne abblitzen ließ, zwei knallharte Tackles irgendwie überstand und mit seinem Pass auf Taiwan Jones das Field Goal zum Sieg vorbereitete.

"Ich wusste, dass ich irgendwie auf den Beinen bleiben musste", erinnert sich Watson an die Situation: "Es geht in dem Moment um alles oder nichts. Und nach der ganzen Arbeit in der Offseason musste ich dieses Play einfach machen. Irgendjemand musste Größe zeigen - warum nicht ich?"

I want to say this to our fans...



The energy, noise, intensity & electricity you brought yesterday was incredible.



Thank you for that. — JJ Watt (@JJWatt) January 5, 2020

Das neue Selbstvertrauen der Houston Texans

Nach seiner entscheidenden Aktion stolzierte Watson mit angespanntem Bizeps über das Feld. Schon zuvor strahlte J.J. Watt bei jedem Play trotz Rückstands absoluten Siegeswillen und positive Energie aus. In den Gesichtern der Leistungsträger war in keiner Sekunde Zweifel an der eigenen Stärke erkennbar.

Eine Qualität, die den Texans seit Jahren in der Postseason abging. In den vergangenen drei Playoff-Teilnahmen war einmal gegen die Colts und zweimal gegen die Patriots Schluss. Ganze zwei Touchdowns gelangen in diesen drei Spielen zusammen.

Zu mutlos, zu brav agierten die Texans damals.

Nun geht es in der Divisional Round gegen die Kansas City Chiefs (Sonntag, den 12.1., ab 20:45 Uhr live auf ProSieben und ran.de). Im vierten Anlauf wollen Watt und Watson endlich das schaffen, was der Franchise in ihrer bisherigen Geschichte verwehrt blieb: den Einzug ins Championship Game.

Es wäre auch ein Zeichen an die ganze NFL: Diese Texans knicken nicht mehr ein!

Martin Jahns

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.