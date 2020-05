München/Hamburg - Patrick Esume arbeitet seit Februar beim Hamburger SV als Hospitant, unterstützt dort das Trainerteam um Dieter Hecking.

Nun hat sich der "Coach" mit deutlichen Worten von einem "Sport Bild"-Artikel distanziert, der ihm Verunglimpfung seines neuen Arbeitgeber vorwirft.

"Ist es Qualitäts-Journalismus, wenn man ein Zitat aus einer drei Jahre alten COMEDY-SHOW für eine Headline nutzt, die zu einer Zeit aufgezeichnet wurde, als der HSV gerade 0-8 gegen Bayern verloren hat? Als gefühlt ganz Deutschland wegen eines Fußballvereins über meine Heimatstadt gewitzelt hat? Sicher nicht!", schreibt der #ranNFL-Experte auf seinen sozialen Plattformen.

Emotionaler Facebook-Post

Hintergrund: Die "Sport Bild" hatte am Mittwochmorgen einen Text publik gemacht, in dem Esume vorgeworfen wird, er habe vor drei Jahren in einer Comedy-Show im TV das HSV-Maskottchen "Dino Hermann" in einem Rangliste hinter S04-Pendant "Erwin" eingeordnet, mit der Begründung: "Weil der HSV scheiße ist. Das sage ich als Hamburger. Wir stehen im Keller, was soll ich sagen?"

In dem Artikel fehlte jedoch der Hinweis, dass der #ranNFL-Experte die Aussage unmittelbar nach der 0:8-Niederlage des HSV beim FC Bayern am 25. Februar 2017 und in einer Comedy-Show von "Sky"-Moderator und Kumpel Frank Buschmann getätigt hatte.

Esume stellte in seinem Post nun klar: "Wie man an meinem Einschulungs-Foto sieht, war die Raute von klein auf eine große Liebe für mich."

Mit seiner Hospitanz wolle er die "alte Liebe wieder aufleben lassen...für Hamburg, weil Hamburg ein Bundesliga-Team braucht, über das in Zukunft keine Witze mehr gemacht wird!"

