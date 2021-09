New Orleans/München - Der Saisonstart der New Orleans Saints in der NFL ist gesichert.

Nachdem Hurrikan Ida den Caesars Superdome beschädigt und eine Austragung des Saisonauftakts gegen die Green Bay Packers unmöglich gemacht hat, ist nun eine Ausweich-Spielstätte gefunden.

Saints-Spiel gegen Packers wird nicht verschoben

Laut übereinstimmenden Medienberichten werden die Saints das erste Spiel im TIAA Bank Field in Jacksonville bestreiten. Die Startzeit der Partie bleibt unverändert am Sonntagnachmittag (Ortszeit, hierzulande 22:25 Uhr). Die Jacksonville Jaguars bestreiten ihren Saisonauftakt auswärts bei den Houston Texans, sodass das Team aus New Orleans freie Bahn hat.

Zuvor gab es Körbe aus Atlanta, Houston oder Dallas, weil dort NFL-Spiele oder ein Konzert stattfinden. Das Team von Head Coach Sean Payton bereitet sich derzeit in Dallas auf den Saisonstart vor, nachdem der Hurrikan Ida einen erheblichen Teil der Infrastruktur in der Metropole in Louisiana zerstört hat.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.