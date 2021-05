München/Dallas - Nach einer durchwachsenen Saison wollen die Dallas Cowboys zurück in die Playoffs.

Ein wichtiges Element für dieses Ziel soll auch Neuzugang Keanu Neal sein, der bei "America's Team" eine neue Position einnehmen wird.

Erfahrungen aus der Jugendzeit

"Ich fühle, dass ich Safety und Linebacker spielen kann", versichert der ehemalige Spieler der Atlanta Falcons in einem Interview mit "The Athletic". "Wo auch immer sie mich einsetzen werden, ich werde rausgehen und mein Bestes geben."

Der 25 Jahre alte Neal wurde 2016 als Safety in der ersten Draft-Runde von den Falcons ausgewählt und erwies sich schnell als eine gute Verstärkung für die Defense. Nachdem er 2017 in den Pro Bowl gewählt wurde, warfen ihn dann allerdings einige schwere Verletzungen zurück.

Erfahrung als Linebacker habe er genug, so Jones, in der Middle und High School habe er regelmäßig auf der Position gespielt. "Dann haben wir die Defense umgestellt und ich bin auf die Safety-Position gewechselt. Aufs College kam ich also als Safety, aber im Herzen bin ich schon seit langem ein Linebacker."

Vieles neu in Dallas

In Dallas verstärkt Neal eine talentierte Positionsgruppe, die sich vor der kommende Spielzeit allerdings erst noch finden muss.

Routinier Sean Lee beendete jüngst seine Karriere. Erstrundenpick Micah Parsons kommt mit hohen Erwartungen nach Texas und soll im besten Fall das neue Gesicht einer zuletzt schwachen Defense werden.

Gleichzeitig stehen die etablierten Linebacker Jaylon Smith und Leighton Van der Esch, der in sein letztes Vertragsjahr geht, nach durchwachsenen Jahren auf dem Prüfstand. Mit Dan Quinn dirigiert zudem ein neuer Coordinator die Abwehrreihenin Dallas.

Keanu Neal und die Cowboys stehen in jedem Fall vor einer spannenden Saison.

