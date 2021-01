München - Da Tom Brady von den Tampa Bay Buccaneers im August bereits 44 Jahre alt wird, könnte jede Saison des vermeintlich besten Quarterback der Geschichte auch die letzte sein. Nun allerdings habe Brady sich entschieden, auch in der kommenden Saison in der NFL zu spielen. Einem Bericht von NFL-Insider Ian Rapoport zufolge plant Brady für die Saison 2021 eine Rückkehr nach Florida.

Brady besitzt Zwei-Jahres-Vertrag bei den Bucs

Vor der aktuellen Saison unterschrieb Tom Brady bei den Buccaneers einen Vertrag über zwei Jahre und zumindest diesen scheint er erfüllen zu wollen. Ein Karriereende ist weiter nicht in Sicht.

Demnach fühle sich der Signal Caller bei den Bucs pudelwohl, denke noch nicht ans Aufhören und gehe sogar davon aus, in der kommenden Saison noch stärker aufzutreten als dieses Jahr. Trotz seines hohen Alters legte Brady in der Regular Season formidable Zahlen auf und gehörte statistischer zu den besten Quarterbacks der NFL.

In 16 Spielen kommt er auf 4633 Passing Yards sowie 40 geworfene Touchdowns. In beiden Kategorien liegt er damit auf dem dritten Platz im ligaweiten Vergleich. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kämpfen Brady und die Bucs um den Einzug in die Divisional Round gegen das Washington Football Team.

