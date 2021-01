München - Wie gewohnt standen die sozialen Netzwerke nicht still während der NFL-Spiele am Samstag. Kein Wunder: Es war ja auch der Auftakt der Playoffs. Erstmals sogar mit zwei "Triple-Headern".

Die besten Netzreaktionen zum Wild-Card-Samstag

Buccaneers at Washington

Zwar trugen Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers mit 31:23 den Sieg gegen das Washington Football Team davon, ein Mann jedoch erwarb sich den Respekt von Millionen Fernsehzuschauern. WFT-Quarterback Taylor Heinicke.

Heinicke sprang für Alex Smith ein, der wegen Wadenproblemen nicht spielen konnte, und er lieferte ab. 306 Passing Yards, zwei Touchdowns insgesamt und einige extrem gute Würfe. Das blieb auch Patrick Mahomes nicht verborgen, der wieder einmal sein Handy während eines Primetime-Spiels in der Hand hatte:

Regardless of the outcome what a great game by Heinicke! — Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) January 10, 2021

Gerade bei seinem Rushing Touchdown, bei dem sich Heinicke sogar an der Schulter verletzte, ließ es sich Twitter nicht nehmen, den WFT-Quarterback als den Helden darzustellen, der er am Ende leider doch nicht wurde:

Dass die NFL besser, ansehnlicher und vor allem gesünder als ein Bier ist, das wussten wir schon immer. Heinicke lieferte den Beweis:

Nicht nur vor den Fernsehschirmen waren die Zuschauer beeindruckt, auch an der Seitenlinie staunte Chase Young, designierter Defensive Rookie of the Year, nicht schlecht:

Every Washington fan right now pic.twitter.com/Nnr6lI8bU6 — NFL Films (@NFLFilms) January 10, 2021

Bei Heinickes Touchdown war er zudem einer der ersten Gratulanten:

Dieses Spiel riss nicht nur Leute von den Sitzen, sondern auch Monitore von den Wänden:

Die Washington-Fans sind sich jedenfalls sicher: Dieser Mann könnte einer für die Zukunft sein:

Sieger am Ende des Tages blieb jedoch Heinickes Gegenüber Tom Brady. Und von Siegen hat Brady in den Playoffs eine Menge:

Tom Brady has beaten 17 different teams in the playoffs.



He’s beaten more teams than any QB has total wins in playoff history 🤯 pic.twitter.com/O2591rPdyh — SportsCenter (@SportsCenter) January 10, 2021

Jener Brady wurde übrigens der älteste Spieler, der einen Touchdown-Pass in den Playoffs warf und überholte damit George Blanda. Nicht nur auf dem Platz, auch optisch hat Brady Vater Zeit wohl geschlagen:

Either Tom Brady is the youngest looking 43-year-old ever or George Blanda is the oldest looking 43-year-old ever. #Buccaneers pic.twitter.com/KFrtAFPL5j — John Breech (@johnbreech) January 10, 2021

Apropos werfen - praktisch, wenn der Gameplan des Offensive Coordinator gleich auf dem Rücken des eigenen Tackles steht:

Übrigens war auch Tom Brady wohl beeindruckt von Taylor Heinicke - das ließ er ihn auch nach dem Spiel wissen:

Brady and Heinicke shake hands after combining for nearly 700 passing yards 🤝 @ESPNNFL pic.twitter.com/rT1poe9Mp4 — SportsCenter (@SportsCenter) January 10, 2021

Rams at Seahawks

Während beim Nachtspiel der Favorit siegte, gewann in Seattle der leichte Underdog. Die LA Rams siegten mit 30:20 bei den Seattle Seahawks.

Dabei versuchte Hawks-Quarterback Russell Wilson den mittlerweile beliebten No-Look-Pass - und warf dabei fast eine Interception.

Russell Wilson appeared to attempt a no-look throw on this near-INT 👀 pic.twitter.com/9pT94d3Vnu — NFL on ESPN (@ESPNNFL) January 10, 2021

Früh im Spiel gab es jedoch eine Schrecksekunde: Backup-Quarterback John Wolford wurde am Ende eines Runs bei einem Tackle von Jamal Adams am Kopf getroffen. Der Playcaller musste ins Krankenhaus:

Rams quarterback John Wolford suffered a neck injury and left Lumen Field in an ambulance, per AP. Photo by Ted Warren. pic.twitter.com/EZbTReHxRq — Lindsey Thiry (@LindseyThiry) January 9, 2021

Apropos Adams: Der kam ja in einem Trade von den New York Jets. Deren Fans freuen sich über die Niederlage von Seattle, nun haben jene Jets nämlich einen höheren Draft-Pick. An Stelle 22 wird New York picken dürfen.

Shoutout to the @Seahawks for losing in the opening round and making their 1st round pick as high as possible for the #Jets — 🙃 (@ScoreboardSteve) January 10, 2021

Die Schuldfrage in Seattle war bei einem Twitter-Nutzer jedoch schnell geklärt. ranNFL-Kommentator Carsten Spengemann. Der entschuldigte sich auch gleich, wie es sich für einen Gentleman gehört.

tut mir leid.... — Carsten Spengemann (@CSpengemann) January 10, 2021

Am Ende sind es die Seahawks jedoch selbst schuld. Wenn man sich in Situationen von 25 und 34 Yards für ein neues First Down gräbt, wird es schwierig zu gewinnen:

Die Statistik-Freunde auf Twitter haben übrigens nach Spielschluss nicht lange auf sich warten lassen. Seahawks-Fans, bitte einmal wegsehen:

In the last 4 years, the Jags have more playoff wins than the Seahawks. 👀 pic.twitter.com/DJvNHFzjIU — Gridiron (@Gridiron) January 10, 2021

Umso ironischer: Blake Bortles, Quarterback beim Playoff-Lauf der Jacksonville Jaguars 2017, steht bei den Rams unter Vertrag und ist nur Nummer drei.

Bei den LA Rams war übrigens auch nicht alles Gold was glänzt. Vor allem bei der Kleiderwahl ist Twitter gespaltener Meinung:

Also #Rams Trikot gestern beim #Seahawks ist auch nice 🏈✌️ — VfB Seby 1893 ⚽🏈 (@sebi0878) January 10, 2021

Nicht alle Prognosen auf Twitter sind übrigens akkurat und gut. Genau wie die Qualität der Wortspiele:

Seattle wirkt jetzt irgendwie galliger. Ich glaube, Jared kann am Ende die GOFFer packen! #ranNFL — 👁FreddyNation👁 (@Der_Journalist) January 9, 2021

Russell Wilson dürfte auch schlecht von Rams-Cornerback Darious Williams geträumt haben, der machte nämlich nicht nur ein unglaubliches Play für die Rams, er fing insgesamt drei Interceptions gegen Wilson in dieser Saison.

So viel dann noch zu "Let Russ cook"...

Colts at Bills

Das spannendste Spiel des Samstags war gleichzeitig das erste. Bei Colts at Bills war es spannend bis in die Schlusssekunden, am Ende gewann Buffalo mit 27:24. Und Twitter war sich einig: Das war allein die Schuld der Colts, so viele Chancen wie vergeben wurden:

Brutale Niederlage für die #Colts. Sie hatten einen echten guten Gameplan und haben am Ende mit 3 nach mehreren vergebenen Chancen in der Redzone und einem verschossenen 33 yard FG verloren #INDvsBUF — Hendrik (@HendoFSV) January 9, 2021

Zumal die Colts Riesenglück hatten. Ein eigentlich klarer Fumble von Receiver Zach Pascal wurde als "Down by Contact" entschieden.

This was not ruled a fumble by the Colts' Zach Pascal. pic.twitter.com/Viihte89ci — SportsCenter (@SportsCenter) January 9, 2021

Klare Sache, das sollte man sehen. Gerade nachdem sich die Schiedsrichter die Szene nochmal angesehen hatten.

The ref crew responsible for reviewing the colts fumble pic.twitter.com/yiFziJvjEQ — Ineetop Ahngad, PhD (@lacranium) January 9, 2021

Die Buffalo Bills stehen also in der Divisional Round. Ob es dann auch für den Super Bowl reicht? Egal, verloren werden würde er ohnehin, laut diesem User.

Am Ende kam es auf eine einzige Hail Mairy von Philip Rivers an. Da zuckten erstmal alle Bills-Fans zusammen, so verloren sie bereits das Spiel bei den Arizona Cardinals durch die damals berühmt gewordene #HailMurray.

Micah Hyde knocked that down with all the aggression saved up from the Hail Murray. Not today. #Bills pic.twitter.com/lUePXZjXQn — Bradley Gelber (@BradleyGelber) January 9, 2021

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.