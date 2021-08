Jacksonville/München - Es hätte so schön sein können. Vor über achteinhalb Jahren machte Tim Tebow sein letztes NFL-Spiel - damals als Quarterback. Nun kehrte der 34-Jährige für die Jacksonville Jaguars zurück auf die große Football-Bühne - allerdings als Tight End.

Bei seiner Rückkehr im Preseason-Spiel gegen die Cleveland Browns machte Tebow allerdings nicht die glücklichste Figur. Der Heisman-Trophy-Sieger von 2007 fing nicht einen Ball.

Beim einzigen Mal als ihn einer der vier eingesetzten Quarterbacks sucht - in diesem Fall Gardner Minshew - schnappt ihm Mitspieler Tavon Austin den Ball vor der Nase weg. Und dann blamiert sich Tebow auch noch mit einem Blockversuch, der eigentlich sogar funktionierte.

Tim Tebow blocking looks a lot like Tim Tebow throwing pic.twitter.com/3ssltNNNSm — Someone's An Idiot (@SomeonesAnIdiot) August 15, 2021

Tebow packt Quarterback-Block-Skills aus

Bei einem Play für Running Back Dare Ogunbowale will der Tight End den Weg freiblocken, rennt dabei aber fast an seinem Gegenspieler vorbei und touchiert diesen an der Schulter. Zu Tebows Verteidigung: Tatsächlich bahnt sich Ogunbowale den Weg und schafft es an der Defensiv-Traube vorbei.

Als Tebow aufsteht, stolpert er zu allem Überfluss mit dem Kopf voran in einen Mitspieler hinein. Das Play hat zwar halbwegs funktioniert, das Internet stürzt sich aber voll auf die Slapstick-Einlage des Rückkehrers, die eher an einen Blockversuch eines Quarterbacks erinnert. Verübeln kann man es dem ehemaligen Quarterback der Denver Broncos (2010 bis 2011) und New York Jets (2012) nicht.

"Tim Tebow am Blocken sieht sehr wie Tim Tebow beim Werfen aus", schreibt "Twitter"-User "Someone's An Idiot" (Name wurde nicht erfunden). "Tim Tebow spielt Football wie ein grüner Panzer bei Mario Kart", legt "Jacson A. Bevens" nach.

Viel Häme für Auftritt beim Comeback

Noch ist nicht klar, ob Tebow den Sprung in den finalen Kader der Jaguars schafft. "Er hat gute Hände. Bei seinen Übungen ist er großartig, aber wenn er in ein Duell geht, will er den Ball wegen seiner mangelnden Erfahrung einfach an sich reißen", sagte Headcoach Urban Meyer kürzlich über Tebow. "Wenn man an einen Punkt kommt, an dem zwei Leute hinter dem Ball her sind, muss man sich den Ball holen. Er kämpft sich da ein bisschen durch, aber er hat die Fähigkeiten, den Ball zu fangen."

Doch nach dem ersten Auftritt auf der neuen Position bebt das Netz: "Diese Scheiße ist der Grund, warum ich sage, dass Sie alle aufhören müssen, die verdammte Position des Fullbacks zu missachten. Oder des Tight Ends", meint Twitter-Nutzer "Sousa Stoute" ironisch.

Die Chancen Tebows auf einen Kaderplatz schienen aber auch schon vor dem Spiel, dass die Jaguars übrigens mit 13:23 verloren, recht gering. Vor der Partie veröffentlichte die Franchise ein Depth Chart des Kaders, auf der Tebow gemeinsam mit zwei weiteren Mitspielern in vierter Reihe aufgelistet war.

