Jacksonville – Die Jacksonville Jaguars zogen erste personelle Konsequenzen aus der enttäuschenden Saison und haben sich von Tom Coughlin getrennt. Der 73-Jährige war seit 2017 als Executive Vice President of Football Operations tätig. Sein Vertrag lief eigentlich noch bis zum Jahre 2021. Die Entlassung erfolgte zwei Tage nachdem die Spielergewerkschaft NFL Players Association eine Klage gegen die Jaguars wegen unzulässiger Spieler-Geldstrafen gewann. Auch wenn Jaguars-Besitzer Shad Khan dies in seiner Erklärung nicht direkt ansprach, dürfte dieser Fall dennoch in die Entscheidung mit eingeflossen sein. Khan erklärt nämlich, dass erst in dieser Woche die Entscheidung zur sofortigen Trennung fiel.

"Ich habe bereits im Herbst festgestellt, dass dieser Schritt zum Ende der Saison 2019 im Interesse aller liegt. In den letzten Tagen habe ich ihn jedoch überdacht und beschlossen, diese Änderung sofort vorzunehmen", sagte Khan. "Ich danke Tom für seine Arbeit, nicht nur in den letzten drei Jahren, sondern für alles, was er in unserer ersten Saison vor 25 Jahren unternommen hat, um die Jacksonville Jaguars auf die Karte zu setzen. General Manager Dave Caldwell und Cheftrainer Doug Marrone werden mir jeweils vorübergehend direkt Bericht erstatten. Meine und die Erwartungen unserer Fans an unsere letzten beiden Spiele und die Saison 2020 sind hoch."

Coughlin gilt als die vielleicht bedeutsamste Persönlichkeit in der Geschichte des Jaguar-Franchise. Er war der erste Trainer dieses Teams, als die Jaguars 1995 in die NFL einstiegen. Während seiner bis 2002 andauernden Amtszeit bestritten die Jaguars vier Playoff-Spiele in Folge und nahmen zwei Mal am AFC Championship Game teil.

