London – Das wallende, im englischen Wind Londons wehende, lange blonde Jahr war nicht zu übersehen. In das obligatorische, rote Trikot gekleidet, machte sich Trevor Lawrence bei der ersten und einzigen Trainingseinheit der Jacksonville Jaguars in London vor dem zweiten Spiel der "NFL International Series" in der englischen Hauptstadt seiner Jaguars gegen die Miami Dolphins (Sonntag ab 14:55 Uhr live auf ProSieben und im kostenlosen Livestream auf ran.de) in der Mitte des Spielfelds mit leichten Stretching- und Wurfübungen warm.

Der Top-Pick des diesjährigen Draft steht in London natürlich unter besonderer Beobachtung - dass zeigen nicht nur die vielen Kamerateams, die ihre Linsen beim Training einzig und alleine auf den 22-Jährigen gerichtet hatten. Alle wollen wissen, wie sich der junge Star der Jaguars auf englischem Boden verhält. Egal was er auch machte, alles wurde auf Schritt und Tritt verfolgt. Für Lawrence selbst offenbar kein Problem. Breit grinsend und bester Laune betrat der Jaguars-Quarterback nach der Übungseinheit das kleine Medienpodest, das extra für ein Pressegespräch aufgebaut wurde, schaute in die Runde und fragte dann erstmal laut und deutlich: "What’s up? How are you guys all doing?"

Lawrence, der Menschenfänger

Der 22-Jährige ist mit seinen 1,98 Meter und seiner langen, blonden Mähne eine absolute Erscheinung. Hinzu kommt seine sympathische, freundliche Art. Lawrence präsentierte sich in London im positiven Sinne wahrlich als Menschenfänger. "Ich bin erst das zweite Mal in meinem Leben in einem anderen Land als den USA. Vor einigen Jahren war ich mal in Cabo, Mexiko, was ja auch nicht so weit weg ist von Amerika", sagte der Rookie und schob nach: "Hier sind alle so unfassbar nett zu uns – ist das hier in England und Europa immer so?" Eine Frage, für die Lawrence viel Gelächter von den anwesenden Medienvertretern erntete. "Okay, also nicht…", so der Signal Caller, der sich ein Lachen nicht verkneifen konnte.

Schon in seinen jungen Jahren versteht es Lawrence also, mit der Presse und vor allem dem Hype um seine Person umzugehen. Der 22-Jährige gibt in London den "Sunnyboy" und nimmt sich selbst nicht zu ernst. Im Gegenteil. Es scheint das Interesse an seiner Person und sein neues Leben in der NFL einfach nur zu genießen. Das einzige, was ihm jetzt eigentlich nur noch fehlt, ist sportlicher Erfolg. Doch auch da ist dem Quarterback alles andere als Angst und Bange.

"Wir sind definitiv auf einem guten Weg", so Lawrence. "Es sollte nicht vergessen werden, dass wir in unserer Offense fast alle neu sind und deswegen vor dieser Saison nie in dieser Konstellation zusammengespielt haben. Aber so langsam finden wir zusammen, unsere tägliche Arbeit trägt Früchte. Wenn ich mir unsere zwei letzten Spiele anschaue, haben wir trotz der Niederlagen aus meiner Sicht in der Offense die besten Partien in dieser Saison abgeliefert."

Head Coach Meyer steht nach Jaguars-Fehlstart und Skandal in der Kritik

Trotzdem weiß auch Lawrence, dass von ihm und seinem Team irgendwann Siege erwartet werden - und das bestenfalls schon sehr bald. "Ich werde noch sehr lange für die Jaguars spielen und vertraue deswegen dem Prozess", lässt sich der Quarterback von diesem Druck nicht aus der Ruhe bringen. Es ist aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit, bis der Erfolg kommen wird. "It's a big picture thing." Ob die Jaguars-Verantwortlichen das auch so sehen und die notwendige Geduld aufbringen?

Was die sportliche Entwicklung von Lawrence anbetrifft, ganz bestimmt. Allerdings ist es fraglich, ob Urban Meyer ihn dann noch auf diesem Weg begleiten darf. Denn der Head Coach der Jaguars steht nicht zuletzt nach seinem Skandal in Jacksonville durchaus zur Diskussion. Hinzu kommt, dass auch sein Verhältnis zu Lawrence nicht das beste sei. Doch der 22-Jährige gibt sich - zumindest in der Öffentlichkeit - versöhnlich. Auf Meyer und seine Arbeit, den Neuaufbau in Jacksonville betreffend, angesprochen, sagte der junge Signal Caller: "Er hat das bislang gut gemacht. Ich erlebe ihn als harten Arbeiter, der alles für dieses Team gibt. Wir alle respektieren ihn."

Lawrence: "Wir haben einen guten Plan"

Dennoch weiß natürlich auch Lawrence, dass den Jaguars ein Sieg im London-Game gegen die Dolphins gut tun würde. "Wir haben einen guten Plan, müssen diesen nur endlich auch mal vier Viertel lang auf den Rasen bringen." Und über sich selbst sagte er: "Ich weiß, dass ich in der Lage bin, große Plays zu machen - ich muss sie in Zukunft nur konstant abrufen. Und genau daran arbeite ich. Ich glaube an mich und meine Fähigkeiten. Manche Menschen sind eben Gewinner und ich glaube, dass ich genau so ein Mensch bin." An Selbstbewusstsein mangelt es dem 22-Jährigen also schon mal nicht. Im harten NFL-Alltag allerdings mit Sicherheit keine schlechte Eigenschaft.

Dennoch sollte er solchen Aussagen auf dem Spielfeld möglichst bald auch mal Taten folgen lassen. Ein Sieg gegen Miami wäre da ja schon einmal ein Anfang.

Aus London berichtet: Dominik Hechler