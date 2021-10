München – Für Urban Meyer wird die Luft in Jacksonville dünn. Sehr dünn.

Denn nach dem viel diskutierten Bar-Besuch inklusive viral gegangenem Video droht der Head Coach der Jaguars das für seinen Job wohl Wichtigste zu verlieren: die Unterstützung der Kabine.

Von Jaguars-Besitzer Shahid Khan wurde er in einem Statement bereits öffentlich angezählt. "Sein Verhalten am Wochenende war unentschuldbar", schreibt Khan. Meyer, der im Januar verpflichtet worden war, war in dem Video von einer Frau eng angetanzt worden.

Besitzer zuversichtlich, dass Meyer liefern wird

"Er muss jetzt unser Vertrauen und unseren Respekt wiedererlangen", so Khan, der verriet, dass es bereits ein persönliches Gespräch zwischen beiden gegeben habe, dessen Inhalt jedoch vertraulich bleibe. "Ich bin zuversichtlich, dass er liefern wird", so Khan weiter.

Das Problem: Diejenigen, die auf dem Platz für Meyer liefern sollen, stehen offenbar nicht mehr hinter ihrem Trainer. "Er hat null Glaubwürdigkeit", wird ein Jags-Spieler von Michael Silver vom NFL Network zitiert. "Er hatte von Anfang an sehr wenig."

Was Meyer eine Menge Glaubwürdigkeit gekostet haben soll: Er hat am Montag das Team-Meeting abgesagt und sich bei den Meetings der einzelnen Positions-Gruppen entschuldigt. Der 57-Jährige hatte sich am Montag auch öffentlich entschuldigt. "Ich hätte mich nicht in diese Position bringen dürfen", sagte er und bezeichnete sein Verhalten als "einfach dumm".

Ein kritischer Punkt ist erreicht

Silver schreibt von einem "kritischen Punkt", den die Situation erreicht habe. In den Augen der Spieler sei er "zu feige" gewesen, sich vor dem gesamten Team zu verantworten.

All das kommt zusammen mit einer sportlich schwierigen Situation. Die Jaguars befinden sich im Umbruch und sind mit einer 0:4-Bilanz in die neue Saison gestartet.

