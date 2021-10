London - Ganz lässig, mit Sonnenbrille auf der Nase, in heller Jeans und in einer Klub-Jacke der Jacksonville Jaguars gekleidet, schlenderte Urban Meyer über den Trainingsplatz des Quartiers seines Teams in London vor dem zweiten Spiel der "NFL International Series" gegen die Miami Dolphins (Sonntag ab 14:55 Uhr live auf ProSieben und im kostenlosen Livestream auf ran.de) und warf dabei den ein oder anderen Pass mit seinem Quarterback Trevor Lawrence hin und her.

Eine Szene, die offenbar eine gewisse Innigkeit zwischen dem umstrittenen Head Coach der Jaguars und dem aktuellen Top-Pick des Draft 2021 demonstrieren sollte. Ob das in der Realität auch der Wahrheit entspricht, darf zumindest ein wenig bezweifelt werden.

Meyer: "Was soll ich jetzt auch anderes sagen?!"

Immerhin widersprach Lawrence seinem Head Coach nach der 19:37-Pleite gegen die Tennessee Titans in Week 5 öffentlich und ging somit zu ihm verbal und in aller Öffentlichkeit demonstrativ auf Distanz, als er Meyers Aussage, der Signal Caller sei nicht bereit für Quarterback-Sneaks, klar und deutlich entgegnete: "Das stimmt nicht. Ich fühle mich sogar sehr wohl damit und würde es auch machen." In London wurde Lawrence nun erneut die Frage gestellt: "Quarterback-Sneak, ja oder nein?" Seine Antwort, gemischt mit einem offensichtlich gespielten, weil arg übertriebenen Lachen: "Ja…Was soll ich jetzt auch anderes sagen?!"

Es liegt derzeit also vieles im Argen in Jacksonville. Sowohl Lawrence, aber vor allem auch Meyer wurden in den "Sunshine State" geholt, um die Franchise endlich wieder auf den richtigen Weg, also bestenfalls nach oben, zu führen. Doch die Realität sieht anders aus: Aktuell stehen die Jaguars bei null Siegen und fünf Niederlagen – saisonübergreifend hält die Pleitenserie sogar schon seit 20 Partien an. Der letzte Sieg ist über ein Jahr her. Hinzu kommt nun der Skandal um Head Coach Meyer, der in einem auf Social Media viral gegangenen Video eng tanzend mit einer jungen Frau gezeigt wird - übrigens nicht seine Ehefrau.

Vollmer über Meyer: "Für mich sitzt er auf einem 'Hot Seat'"

Der Tadel von Jaguars-Owner Shahid Khan und die öffentliche, reumütige Entschuldigung von Meyer folgten auf dem Fuße. Doch es sind Risse geblieben. Das ist spür-, aber auch unübersehbar. "Dieses Drama und die gleichzeitige Erfolglosigkeit sind keine gute Kombination", sagt dann auch der deutsche Ex-Profi und zweimalige Super-Bowl-Champion mit den New England Patriots, Sebastian Vollmer. "Für mich sitzt er ganz klar auf einem 'Hot Seat'. Und mit solchen Aktionen ist er meiner Meinung nach auch immer mehr dabei, den Locker Room zu verlieren."

Doch all das soll in London nun keine Rolle mehr spielen. Die Jaguars wollen endlich ihren ersten Sieg feiern - und wenn es schon in den USA nicht klappt, dann eben in England. Und dafür wird nach außen hin sehr auffällig die große Harmonie demonstriert. "Wir werden den Turnaround schaffen", gab sich Meyer vor der versammelten Presse in London selbstbewusst. "Wir haben einen überragenden Locker Room mit ganz tollen Jungs, die jeden Tag hart arbeiten und alles für den Erfolg dieses Teams geben." Dass diese Jaguars-Mannschaft ausschließlich aus "tollen Jungs", "überragenden Charakteren" und "unfassbar harten Arbeitern" besteht, erwähnt der Head Coach der Jaguars übrigens immer und immer wieder. Von negativen Schwingungen zwischen dem Team und ihm als Übungsleiter keine Spur. So jedenfalls das Bild, das Meyer der Öffentlichkeit präsentiert.

Verbesserungspotenzial in der Defense

Da passt es auch, dass er "so gute Entwicklungen bei Trevor und der gesamten Offense wahrgenommen hat". Dagegen sieht er bei der Jaguars-Defense noch einiges an Nachholbedarf. "In der Defense gibt es sicherlich noch einiges zu reparieren." Und weiter: "Mit zu vielen Turnovers in der Offense und zu wenig selbst generierten Ballgewinnen in der Defense, gewinnt man in der NFL einfach keine Spiele". Eine klare Ansage. Doch Meyer glaubt an sein Team, ist sich sicher, dass die Entwicklung all seiner Spieler in die richtige Richtung geht und der erste Saisonsieg und somit auch der erste Erfolg seit gut einem Jahr in greifbarer Nähe ist.

Ob es schon gegen die Miami Dolphins gelingt bleibt abzuwarten. Der internen Harmonie würde ein Sieg sicherlich gut tun. Sollte es nämlich erneut eine Niederlage für Jacksonville geben, dürfte Meyers Stuhl wirklich bedenklich wackeln. Aktuell ist er ein Head Coach auf Bewährung. Der Erfolg muss zu den Jaguars zurückkommen - sonst könnte die Meyer-Ära in Jacksonville schneller beendet sein, als sich das alle rund um diese Franchise noch vor einigen Monaten erhofft hatten.

Aus London berichtet: Dominik Hechler

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.