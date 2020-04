München – Alles kann, nichts muss. Entweder oder. Sekt oder Selters, alles oder nichts, und manchmal auch etwas dazwischen. Oder dann doch komplett unspektakulär.

Keine Frage: Die "Wildcard" im Draft (in der Nacht vom 23. auf den 24. April ab 1:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) hat das Potenzial für eine echte Überraschung, in jeglicher Hinsicht. Für einen Sprung nach vorne, für eine Bruchlandung, oder dann doch viel Lärm um Nichts. Sie ist ein bisschen geheimnisvoll, unvorhersehbar.

Viele Fragezeichen

Nicht nur, was den Pick betrifft. Sondern auch das Paket. Eine Wundertüte. Voller Fragezeichen, dafür nur wenige Antworten.

Wie bei Jacob Eason.

Er ist so eine Wildcard. Einer, der die Experten, Teams und Scouts vor ein kleines Rätsel stellt. Gehandelt wird der 22-Jährige als Drittrundenpick – mit der Aussicht auf Runde eins.

Viele Zahlen hat er nicht zu bieten. 2016 warf er in seinem Freshman-Jahr auf der Georgia für 2430 Yards, 16 Touchdowns und acht Interceptions.

Dann der Rückschlag.

Eine Knieverletzung setzt ihn außer Gefecht, er verliert den Starterjob 2017 an Jake Fromm, der im Draft nun sein Konkurrent ist.

"Es war schwierig, wirklich hart. Ich musste mich erst darauf einstellen", erinnert er sich: "Ich habe gelernt, mit der Situation umzugehen und dass das Team an erster Stelle steht."

Zwei Jahre Pause

Eason wechselt nach Washington und muss deshalb 2018 aussetzen. Wieder ein hartes Jahr, eine neue Herausforderung. "Ich musste eine neue Liebe und Wertschätzung für das Spiel, das Training und den Kraftraum finden. Das war eine coole, einzigartige Erfahrung", sagt er. Immerhin hat er quasi zwei Jahre nicht gespielt.

2019 kommt er auf 3132 Yards, 23 Touchdowns und acht Interceptions. 64,2 Prozent seiner Würfe kommen zum Mitspieler. Die 8-5-Bilanz mit den Huskies ist eine überschaubare.

Eigentlich ist er mit seiner Statur, seinen 1,98 Meter und 103 Kilogramm ein Quarterback-Prototyp. Hat einen Mega-Arm, macht damit jeden Wurf möglich, vor allem die schwierigen. Trifft auch kleine Fenster, ist stark in der Pocket.

Dafür liefert er ein Auf und Ab, er ist unkonstant, nicht sehr beweglich.

"Er hat es in sich"

ESPN-Experte Todd McShay sagt: "Er hat es in sich. Er ist groß, hat einen starken Arm. Aber was den Rest betrifft, da habe ich keine Ahnung, was ich bei ihm kaufen würde."

Sein Kollege Mel Kiper erwartet Eason "mit diesem Kanonen-Arm" in Runde eins: "Das hat er: Er hat dieses riesige ... Gestell mit der Armstärke, die ihresgleichen sucht."

Das kann Chance sein. Oder eben nicht.

Andere wiederum meinen, er hätte besser noch sein Senior-Jahr bei den Huskies nutzen sollen. "Je mehr man von ihm sieht, desto weniger ist er ein Erstrundenpick", sagt ein NFC-Coach. Ein NFC-Coordinator wiederum erklärt: "Man will, dass er genauer ist, denn er lässt es aufblitzen. Er ist der große Standard-Pocketpasser, nicht groß beweglich, keine Elite-Genauigkeit. Er wird dich aber sehr neugierig machen."

Offenbar ist das tatsächlich so: Die New Orleans Saints, New England Patriots, die Green Bay Packers und die Indianapolis Colts werden als Kandidaten genannt. Vielleicht schlagen auch die Tampa Bay Buccaneers zu, sie wollen bekanntlich einen Quarterback holen. Hinter Tom Brady lernen - besser ginge es wohl kaum.

Er ist ohne Frage ein Rohdiamant, der noch geschliffen werden, in die richtige Richtung geschoben werden muss. Eason braucht Zeit, vielleicht ein bisschen mehr als andere.

"Ich habe mir den Hintern aufgerissen, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin", sagte Eason. "Es erfordert viel Arbeit, um an diesen Punkt zu gelangen, und es gibt viel zu tun, um weiterzukommen, vor allem nach dem Draft. Wo immer ich hingehe, ich weiß, dass ich mir den Hintern abarbeiten werde, um der beste Spieler zu sein, der ich sein kann."

Um die offenen Fragen selbst zu klären.

