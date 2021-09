München/Cleveland – Es ist für Jadeveon Clowney fast schon ungewohnt, eine komplette Saisonvorbereitung absolviert zu haben und gut vorbereitet dem ersten Spieltag entgegenzublicken. "Das ist schon eine Weile her, ein paar Jahre sogar", sagt der 28-Jährige.

Die Cleveland Browns sind bereits sein viertes Team seit dem Jahr 2019. Ein ungewöhnlicher Werdegang für einen Defensive End, der der Nummer-1-Pick des NFL Draft 2014 gewesen ist und drei Mal im Pro Bowl stand.

"Ich glaube nicht, dass ich mein volles Potenzial bereits ausgeschöpft habe", sagt er. Dabei schien der 1,96 Meter-Koloss längst auf dem Wege dorthin zu sein. Nach der Saison 2018 zählte er zu den begehrtesten Verteidigern der NFL.

In seinen fünf Spielzeiten bei den Houston Texans hatte er 192 Tackles und 29 Sacks verbucht. Die Texaner wollten ihn mit einem Franchise Tag für ein weiteres Jahr an die Franchise binden. Clowney hingegen bestand auf einen langfristigen und hoch dotierten Vertrag.

Wenig Durchschlagskraft bei den Seahawks und Titans

Wenige Tage vor dem Saisonstart 2019 erfolgte der Trade zu den Seattle Seahawks. Seine dortigen Leistungen: mager.

In 13 Spielen bekam er lediglich drei Sacks zustande – ein Karriere-Tiefstwert.

Nun könnte man denken, Clowney würde seine Gehaltsforderungen danach senken. Tat er aber nicht. Im Gegenteil: Laut Medienberichten forderte er ein Jahresgehalt von 20 Millionen Dollar.

Kein Wunder also, dass sich so schnell kein neuer Arbeitgeber fand. Erst zum Saisonstart kam Clowney bei den Tennessee Titans unter, gab sich dabei mit einem Jahresgehalt von 12 Millionen Dollar zufrieden.

Rückblickend lässt sich resümieren: Clowney war auch diese Summe nicht wert.

Die Hoffnung, dass er unter Head Coach Mike Vrabel, der sein Defensive Coordinator bei den Texans gewesen war, an frühere Leistungen anknüpfen könne, erfüllte sich nicht. Er bekam keinen einzigen Sack zustande, zog sich zudem eine Knieverletzung zu.

Clowney über die Browns: "ein Gewinnerteam"

Nun ist er bei den Browns angekommen. Sein Gehalt von acht Millionen Dollar ist weit von seinen einstigen Forderungen entfernt. Dafür aber ist er bei einer Mannschaft, die zu den Geheimfavoriten auf den Super Bowl zählt.

"Das ist definitiv ein Gewinnerteam", sagt er zufrieden. "Es ist ein großartiges Gefühl, zu einer Mannschaft zu kommen, die sich im Aufwind befindet."

Selbiges würde er gerne von sich selbst behaupten. Für Clowney geht es in Cleveland praktisch darum, seinen zweiten Durchbruch zu schaffen. Nur so könnte er sich noch einmal für einen langfristigen Vertrag empfehlen.

Was ihn zuversichtlich stimmt: Positionskollege Myles Garrett.

"Ich habe noch nicht viele Spieler wie ihn gesehen", sagt Clowney respektvoll. "Ich habe acht Jahre gebraucht, um einen Mitspieler wie ihn zu finden. Ich weiß, dass er rausgehen und sein Ding machen wird."

Seine Hoffnung ist, dass sich durch den zweimaligen Pro-Bowl-Spieler, der drei Jahre nach Clowney ebenfalls an Nummer 1 gepickt wurde, mehr Freiräume für ihn selbst ergeben.

"Ich wurde bislang sehr oft von zwei Gegenspielern gedoppelt. Daher freue ich mich darauf, mit jemandem zu spielen, der auf der anderen Seite dominant ist, der vielleicht auch zwei Gegenspieler auf sich zieht, sodass ich in das Eins-gegen-Eins gehen kann."

Clowney und Garrett sollen unberechenbar sein

Darauf hofft auch der Defensive Coordinator Joe Woods. "Die Gegner müssen eine Wahl treffen, auf welcher Seite sie den Schutz haben möchten. Das wird großartig. Wir sind dazu in der Lage, die Jungs dorthin zu bewegen, wo sie das beste Matchup haben."

Das könnte bedeuten, dass Clowney und Garrett nicht nur über die Außenseiten zum Quarterback vordringen, sondern gelegentlich auch über das Innere der Offensive Line. "Ich kann innen oder außen spielen, das macht mir nichts aus", sagt Clowney.

Gleichwohl sei es eine völlig andere Herausforderung, innen zum gegnerischen Passgeber vorzudringen. "Du musst innen extrem schnell loskommen. Da ist ein ganz schönes Durcheinander. Aber dafür bist du näher am Quarterback. Du triffst innen auf Gegenspieler, die nicht ganz so athletisch sind. Das kann ein gutes Matchup sein.“

Kurzum: Clowney findet in Cleveland gute Voraussetzungen, um wieder an seine früheren Leistungen anzuknüpfen. Head Coach Kevin Stefanski ist zuversichtlich: "Mit seiner unglaublichen Kraft wird er uns sowohl in der Lauf- wie auch in der Passverteidigung sehr helfen."

Im ersten Saisonspiel gegen die Kansas City Chiefs (Sonntag, 22:25 Uhr live auf ProSieben und ran.de) kann er den Beweis dafür erbringen.

Oliver Jensen

