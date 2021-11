München/Foxborough - Ein unterbewertetes Team sind die New England Patriots schon länger nicht mehr. Die Mannen von Head Coach Bill Belichick gewannen ihre letzten fünf Spiele: Eine solche Serie schaffen in der besten Football-Liga des Planeten auch nur die besten Teams. Keine Frage: Die Patriots sind nach einer schwachen Saison wieder auf Kurs.

Ein essentieller Teil des aktuellen Erfolgs ist Fullback Jakob Johnson. Und das, obwohl seine Position beinahe ausgestorben ist.

Dominantes Laufspiel - auch dank Jakob Johnson

Ein weiterer Faktor ist vor allem das Laufspiel. Stockte es am Anfang der Saison noch, ist es mittlerweile kaum zu stoppen.

Die Statistiken dominieren dabei natürlich die Running Backs Damien Harris, Rhamondre Stevenson und Brandon Bolden. Damit sie aber überhaupt Yards sammeln können, muss der Weg freigeblockt werden.

Neben der hervorragenden Offensive Line sind die großen Lücken auch Johnson zu verdanken, der teilweise hochrangige Linebacker aus einem Spielzug nimmt. Der Stuttgarter hat sich im Vergleich zur letzten Saison noch einmal gesteigert.

Seit Woche sieben, also dem 54:13 gegen die New York Jets, liefen die Patriots in vier Spielen für 759 Yards und erzielten dabei acht Touchdowns. Das perfekte Rezept, um einem Rookie wie Mac Jones beste Rahmenbedingungen für einen Sieg zu geben. Beim 25:0 bei den Atlanta Falcons gab es zum dritten Mal in Serie mehr als 120 Rushing Yards.

Lob aus dem Team - und der Hall of Fame

Bereits in seinem ersten Jahr sagte Belichick über Johnson, er sei "der Spieler, der sich in meiner Coaching-Karriere am stärksten verbessert hat." Dabei wollte Belichick ihn zuerst gar nicht wirklich haben. "Für mich war er im 91-Mann-Kader der 92. Mann. Aber er hat jeden Tag an sich gearbeitet, ist jeden Tag besser geworden und hat sich seinen Platz verdient", so der 69-Jährige.

Vor dem Spiel gegen die Cleveland Browns, bei dem Johnson ebenfalls starke Block-Arbeit leistete, sagte sein Quarterback Mac Jones über ihn: "Er ist ein großartiger Spieler. Er macht immer, was von ihm verlangt wird und macht wenig Fehler. Wir sind unglaublich froh, ihn zu haben."

Dabei schätzt der 23-Jährige die Leistungen vor allem, weil er weiß, dass der Stuttgarter nur selten etwas mit dem Ball zu tun hat: "Meistens steht er nicht im Rampenlicht, was seiner Position geschuldet ist, aber das macht ihm nichts. Er ist immer dort, wo er gebraucht wird."

Dass die Lobeshymnen nicht nur daher gesagte Phrasen aus dem eigenen Team sind, beweist der ehemalige Quarterback und Hall of Famer Troy Aikman. Der dreimalige Super-Bowl-Champion hat das Spiel der Patriots bei den Falcons für "FOX" als Experte begleitet und ließ sogar eine Zusammenstellung der besten Plays laufen.

Darüber sagte er: "Man sieht diese Position nicht mehr so oft, oder wie Emmitt Smith und ich früher in Form von Daryl 'Moose' Johnston von ihr profitierten. Sie ist Old School, aber die Patriots glauben an ihn, er macht seine Sache sehr gut und er hat sich seinen Platz verdient."

Auch der neue ran-Experte Mark Nzeocha ist voll des Lobes. "Jakob hat über die letzten drei Jahre einen riesigen Sprung gemacht, er hat sich bei seinem Spielverständnis stark verbessert - wie er zum Beispiel die Winkel nehmen muss, um seine Blocks zu setzen. Auch das Körperliche ist auf einem neuen Level. Man merkt, dass er jede Menge Spaß hat, dass auf der Position angekommen ist. Er spielt mit einem gewissen Swag", sagte Nzeocha.

Was Nzeocha auffällt: "Er ist ein Teamplayer, man sieht, wie er sich freut, er ist beim Feiern eines Touchdowns immer als einer der Ersten dabei. Das ist sehr wichtig, man ist im Team dadurch beliebt." Sein Fazit: "Er hat auf einer Position, die ausstirbt, eine gute Nische und ein Team gefunden, das den Fullback in der Power Offense noch wirklich benutzt. Es ist der perfekte Platz für ihn."

Der erste Deutsche im Pro Bowl?

Was zeigt: Johnson muss sich vor den besten Fullbacks der AFC wie Patrick Ricard von den Baltimore Ravens oder Alec Ingold von den Las Vegas Raiders beim besten Willen nicht verstecken.

Der Lohn dafür könnte eine Nominierung für den Pro Bowl sein. Bereits sein Vorgänger auf der Fullback-Position bei den Patriots, James Develin, wurde für das All-Star-Spiel der NFL nominiert. Damit würde der Stuttgarter wohl endgültig in die großen Fußstapfen des mittlerweile 33-Jährigen treten, der 2020 seine Karriere beendete.

Seine Konkurrenz ist in jedem Fall nicht so groß, wie auf anderen Positionen. Nur vier andere Fullbacks stehen in der AFC zur Auswahl, ein weiteres Indiz dafür, dass die Position nicht mehr die modernste ist. Erhält Johnson von Fans, Spielern, Journalisten und Coaches mehr Stimmen als die vier Konkurrenten, dann wird ihm die Pro-Bowl-Ehrung zuteil.

Dass bei seiner Auswahl eine Null bei allen Laufstatistiken steht, passt nur zu gut ins Bild. Der 26-Jährige überlässt anderen die Statistiken, für ihn steht der Teamerfolg im Vordergrund.

Auch deshalb wurde er bis jetzt immer mal wieder übersehen, das ändert sich jedoch. Nicht nur, weil ein Hall of Fame-Quarterback lobende Worte findet. Sondern wegen hervorragender Leistungen als neuer Schlüsselspieler.

Kai Esser

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.