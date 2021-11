München/Foxborough - Die New England Patriots und Jakob Johnson sind seit drei Wochen ungeschlagen und befinden sich im Aufwind.

In einer Medienrunde spricht der deutsche Fullback über die Siegesserie, die Qualitäten von Rookie-Quarterback Mac Jones, die NFL in Deutschland und seine Pläne für Weihnachten.

Jakob Johnson über ...

... die Siegesserie der Patriots: "Es ist natürlich gut, wenn man nach Niederlagen ein paar Erfolgserlebnisse feiert. Aber wir legen unseren Fokus Woche für Woche neu, im nächsten Spiel geht es gegen die Cleveland Browns (am Sonntag ab 18:00 Uhr LIVE aus Foxborough auf ProSieben MAXX und ran.de), das ist das, was zählt."

... die Entwicklung der NFL im deutschen Fernsehen: "Das ist natürlich alles sehr positiv, ich kriege das zwar nur von außen mit, aber das ist wirklich cool. An den Reaktionen meiner Familie kann ich aber sehen, dass die Übertragungen auch Leute erreichen, die ansonsten nicht wirklich an der NFL interessiert sind. Außerdem werden auch ehemalige deutsche NFL-Spieler in die Übertragungen involviert, so bekommen die Zuschauer auch einen Blick für uns Spieler und die Sendungen werden authentischer. Das hilft dem Football in Deutschland."

... die Qualitäten von Rookie-Quarterback Mac Jones: "Er ist wirklich einer der am härtesten arbeitenden Menschen, die ich kenne. Der Junge geht einfach nie nach Hause. Ich bin eigentlich jemand, der auch sehr früh kommt und am späten Abend erst wieder geht, aber Mac ist ein anderes Kaliber. Er ist sehr ehrgeizig, pusht sich jeden Tag und wird dafür mit den positiven Resultaten belohnt."

... die spannende AFC East: "Ich schaue ehrlich gesagt gar nicht auf die Standings. Ich will nicht bescheiden klingen, aber ich sehe es wirklich von Spiel zu Spiel. Ich arbeite hart daran, mich Woche für Woche auf die Vorbereitung für das kommende Spiel zu konzentrieren und am Sonntag mit einem Sieg ein gutes Gefühl mit nach Hause zu nehmen. Was ansonsten in der NFL passiert, bekomme ich nur über einzelne Highlights auf Social Media mit."

... Aaron Rodgers und Corona-Richtlinien der NFL: "Im Team wird darüber eigentlich nicht mehr viel diskutiert. Die meisten meiner Mitspieler sind mittlerweile geimpft und die NFL hat klare Richtlinien, an die sich jeder halten muss. Ich werfe niemandem vor, wenn er sich nicht impfen lassen will, aber jeder muss sich an die Regeln halten. Im Fall von Aaron Rodgers tut es mir leid, dass er gerade im Kreuzfeuer der Medien steht. Aber Regeln sind Regeln, die muss eben jeder befolgen. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass er gesund wird und niemanden ansteckt.

... seine Planungen für Weihnachten und Silvester: "Großartig feiern kann ich leider nicht, wir werden wahrscheinlich Training haben. Ich bin auch gar nicht der Typ, der an Weihnachten einen Baum haben muss und das Haus dekoriert. Aber meine Freundin wird mich wahrscheinlich zwingen, einen Weihnachtsbaum aufzustellen, ich muss ihr auch noch ein Geschenk kaufen (lacht). Aber durch die Saison, die mindestens bis Anfang Januar läuft, werde ich nicht viel Zeit für Weihnachten oder Silvester haben.

... seine neue Frisur: "Es gibt keinen Zeitraum, wie lange ich die Haare jetzt tragen muss. Aber wir haben gerade einen Lauf, also lasse ich die Frisur natürlich stehen. Meine Freundin war davon zunächst gar nicht begeistert, aber ich glaube, mittlerweile hat sie sich daran gewöhnt. In der Umkleidekabine machen sich meine Mitspieler zwar über mich lustig, aber ich nehme es mit Humor."

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.