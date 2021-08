München – Fernando Alonso wird zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister. Schiedsrichter Robert Hoyzer löst den Fußball-Wettskandal aus. Tom Brady führt die New England Patriots zum dritten Super-Bowl-Sieg. Und Angela Merkel wird neue Bundeskanzlerin.

2005 hat allerdings noch mehr zu bieten. Denn die New Orleans Saints gehen zum letzten Mal in eine Saison, in der ihr Stamm-Quarterback nicht Drew Brees heißt.

Die Saints-Legende übernimmt 2006 als Starter und macht sich im "Big Easy" unsterblich. Doch 2021 beginnt nach seinem Rücktritt eine neue Ära, der Stamm-Starter wird nach 15 Saisons erstmals wieder einen anderen Namen als Brees tragen.

Auch für Head Coach Sean Payton ist es eine ganz neue, eine besondere Aufgabe. Denn seine Ära bei den Saints begann wie die von Brees 2006, und er muss nun dessen Nachfolger finden. Die Fußstapfen sind groß. Nein, riesig.

Komplex und kompliziert

Und diese Suche ist komplex, kompliziert – denn die Antwort auf die Quarterback-Frage, die Suche nach dem Erben von Drew Brees, ist auch eine Frage der Philosophie.

Jameis Winston oder Taysom Hill: Lieber das Wurfmonster mit bisweilen zu hoher Fehler-Frequenz? Oder doch eher das dynamisch-variable "Schweizer Taschenmesser"? Lieber das Highend-Spektakel oder die etwas konservativere, dafür nicht ganz so fehleranfällige Lösung?

Das Rennen scheint kurz vor dem Start der Preseason noch komplett offen.

"Ich würde gerne sehen, wie sich die beiden Jungs in allen drei Spielen machen", sagte Payton. "Bis zum Ende der Preseason-Spiele und vielleicht auch schon vorher - eine Woche vor dem letzten Spiel [werden wir eine Entscheidung treffen]. Aber ich habe mich noch nicht mit dem Team zusammengesetzt und gesagt: 'Das ist das Datum'."

Winston und Hill schenken sich in dem Duell nichts, "beide Jungs arbeiten wie verrückt, sie werden von ihren Teamkollegen respektiert und sind wirklich gute Anführer. Und das ist eine gute Sache", sagt Payton.

Er weiß in etwa, was er bekommen wird, je nachdem, auf wen er setzt. Winston hat einen starken Wurfarm, hat während seiner Zeit bei den Tampa Bay Buccaneers aber neben 121 Touchdowns auch 88 Interceptions geworfen. Diese Ungenauigkeiten haben ihn bei den Bucs am Ende den Job gekostet.

Zweite Chance für Jameis Winston

Die Saints sind seit vergangener Saison seine zweite Chance in der NFL, wenn man so will. "Ich habe mich auf diesen Prozess eingelassen. Ich bin als Quarterback in dieser Liga durch dick und dünn gegangen, Mann. Ich werde nie wieder einen Tag als selbstverständlich ansehen", sagte Winston.

Er verlor das Duell gegen Hill allerdings schon einmal. Als es darum ging, Brees 2020 zu ersetzen, als der Altmeister verletzt war, setzte Payton auf Hill, der durchaus kontroverse Diskussionen auslöst. Die einen sagen, er habe das Zeug zum Vollzeit-Quarterback und Starter.

Die anderen werfen ein, er habe seine Stärken genau darin, dass er variabel in der Offense eingesetzt wird, dass er eben diese Überraschungsmomente für sich nutzt. Aber: Er führte die Saints in den vier Spielen zu drei Siegen, warf für 834 Yards, vier Touchdowns und zwei Interceptions, außerdem lief er zweimal selbst in die Endzone. Komplett überzeugen konnte er allerdings nicht, Fumble-Probleme und seine Entscheidungen sorgten für Kopfzerbrechen.

Im Camp haben beide Quarterbacks Medienberichten zufolge auf große Experimente verzichtet, sondern solide abgeliefert, als Game Manager Pluspunkte sammeln wollen. Das große Risiko fehlte, Lob für ihre Entwicklung bekamen beide trotzdem. Nuancen dürften entscheiden, wobei Winston (27) nicht nur jünger ist als Hill (31), sondern als langjähriger Starter auch erfahrener. Fakt ist: Beide haben von einem der Besten (Brees) gelernt, Winston ein Jahr lang, Hill sogar vier Saisons.

Taysom Hill setzt auf intensive Analyse

Interessant ist, wie beide ihren Job definieren. "Ich denke, was einen Quarterback großartig macht, sind seine Entscheidungen, seine Genauigkeit und sein Timing", sagte Hill, der dafür tief in die Analyse geht, die Aufzeichnungen seines Spiels studiert.

"Entscheidungen", sagte Winston. "Das ist alles. Ich schaue nicht auf Completions. Ich schaue auf nichts anderes als auf Entscheidungen. Ich versuche, es einfach zu halten. Ich versuche nicht, zu sehr in die Tiefe zu gehen. Wenn man zu viel über Dinge nachdenkt, ist das in der Regel nicht das Richtige."

Viel nachdenken wird nun aber Payton.

Hat Winston entscheidende Schritte nach vorne gemacht? Ist Hill als Allzweckwaffe nicht doch besser aufgehoben? Wer hat die bessere Chemie mit Running Back Alvin Kamara?

Die Suche nach dem Brees-Nachfolger ist eine der interessantesten Fragen der neuen NFL-Saison, wenn nicht sogar die interessanteste. Week 1 der Preseason bei den Baltimore Ravens wird eine erste Antwort liefern.

Kostenlos auf ran.de: NFL Network zeigt 23 Preseason-Spiele live

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.