München – Stimmengewirr. Hektisches Treiben, die Anspannung ist zu spüren, es geht wuselig zu hinter den Kulissen. Jennifer Lopez nimmt ihre Tochter Emme in den Arm, gibt ihr einen Kuss auf die Stirn, beide halten Händchen. Die Bilder in schwarz-weiß geben den Geschehnissen einen besonderen Touch.

Spezielle Momente

Intime Momente, letzte Momente und deshalb ganz spezielle Momente vor dem großen Auftritt, kurz vor der Halftime-Show beim Super Bowl in Miami. J.Lo. hat den zweieinhalbminütigen Clip auf Instagram gepostet.

Man sieht die Nervosität in der Gruppe, man hört sie auch, man ist aber auch beeindruckt von der Ruhe und Gelassenheit, die J.Lo. unmittelbar vor der Show, die in den USA in der Regel immerhin rund 100 Millionen Menschen verfolgen, ausstrahlt.

Es sind nur noch Sekunden, als sie ein kurzes Gebet und die Gruppe anfeuert und schreit: "We gonna rock this Stadium!" ("Wir werden das Stadion rocken").

"Alles, was ich möchte, ist, dass meine Mädchen, die kleinen Mädchen, die mit mir und auf der ganzen Welt auf der Bühne stehen, wissen, wie man ihre Stimmen benutzt und stolz auf alles sind, was sie sind. Wir sind stolz darauf, dass wir alle zusammen dieses schöne Land großartig machen", schrieb die 50-Jährige zu dem Post.

Die Halbzeit-Show mit J.Lo., ihrer elfjährigen Tochter Emme und Shakira sorgt für Begeisterung, gilt als eine der besten Shows der letzten Jahre.

Das zeigte sich auch danach.

Run auf die Songs

Denn die beiden Superstars erlebten einen regelrechten Run auf ihre Songs, bei Diensten wie iTunes oder Spotify. J.Lo. konnte sich über eine Steigerung der Zugriffe beim Streamingdienst im Vergleich zur Woche vor dem Super Bowl in Höhe von 335 Prozent freuen, favorisierter Song mit 735 Prozent war "Get Right".

Bei Shakira war es eine Zunahme der Streams in Höhe von immerhin 230 Prozent, beim Song "Empire" waren es sogar 2135 Prozent.

Wie "Billboard" zudem berichtet, können sich auch die Downloads sehen lassen: Am 2. Februar waren es zusammen 21.000, Shakiras Songs wurden dabei 13.000, Lopez‘ Lieder 8.000 Mal heruntergeladen. Für beide zusammen eine Steigerung von fast 900 Prozent im Vergleich zum Vortag.

