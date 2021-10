München - Manche Sportler lieben sie. Diese Momente, in denen sie von allen Seiten angezweifelt oder bereits abgeschrieben werden. Superstars wie Tom Brady oder NBA-Ikone Michael Jordan sind genau dann am stärksten, wenn die Kritik am lautesten ist. Dank dieser "Ich gegen die ganze Welt"-Mentalität schwingen sie sich zu Höchstleistungen auf.

Jimmy Garoppolo hatte die Chance auf eben so einen Moment. Vor der Saison drafteten die San Francisco 49ers mit Trey Lance seinen designierten Nachfolger an Position drei. Der Routinier blieb Starter, doch nach einem durchwachsenen Saisonstart wurden bei Fans und Medien bereits erste Rufe lauter, man solle auf Lance setzen.

San Francisco 49ers unterliegen den Indianapolis Colts

Der laboriert allerdings an einer Verletzung. Zu allem Überfluss bezeichnete Ex-Teamkollege Martellus Bennett Garoppolo als "Bi**h" und hinterfragte dessen Führungsqualitäten. Die perfekte Chance für "Jimmy G", um nach zuletzt drei Niederlagen in Folge das Ruder herumzureißen und seine Kritiker verstummen zu lassen.

Doch bei strömendem Regen konnte Garoppolo bei der 18:30-Niederlage gegen die Indianapolis Colts nicht überzeugen. Der 29-Jährige brachte nur rund 59 Prozent seiner Pässe für insgesamt 189 Yards an den Mann. Ihm gelang ein Touchdown-Pass, dafür unterliefen ihm aber zwei Interceptions und er verlor einen Fumble.

49ers in der Krise

Die Niederlage nur am 49ers-Quarterback festzumachen, wäre ungerecht. In Anbetracht der Umstände spielte Garoppolo keine gute, aber auch kein grauenvolle Partie. Der Quarterback war gerade erst von einer Wadenverletzung zurückgekehrt, eine Interception kam nur zustande, weil Receiver Deebo Samuel den Ball durch die Finger rutschen ließ. Die komplette 49ers-Mannschaft steckt aktuell in einer Krise. "Ich habe viele Probleme, die ich lösen muss", sagte Head Coach Kyle Shanahan.

Dennoch wird die Luft für "Jimmy G" dünner. Vor allem, weil ein Nachfolger bereitsteht. Lance bringt genau die Stärken mit, die Garoppolo fehlen. Er ist deutlich athletischer, wagt mehr tiefe Pässe, hat einen stärkeren Wurfarm - und wurde vom Head Coach handverlesen.

Shanahan will sich nicht auf Garoppolo festlegen

Shanahan wollte sich jedenfalls nicht auf Garoppolo als Starting-Quarterback festlegen. Auf die Frage, ob der Routinier auch gegen die Chicago Bears starten wird, antwortete Shanahan: "Ich denke schon. Aber ich muss mir erstmal den Film von diesem Spiel anschauen und sehen, wer rechtzeitig fit wird." Eine wenig subtile Anspielung auf Rookie Lance. Dem gelangen bei einem Start und weiteren sporadischen Kurzeinsätzen insgesamt drei Touchdown-Pässe bei nur einer Interception.

Als die 49ers im Draft nach oben tradeten und Shanahan überschwänglich von seinem neuen Rookie-Spielmacher schwärmte, war klar, dass Garoppolo wenig Spielraum für Fehler hat. Seine Leistungen in dieser Saison haben bisher nicht dazu beigetragen, den Starter-Posten zu festigen: Fünf Spiele, 1106 Yards, sechs Touchdowns und vier Interceptions. Dazu kommen noch drei verlorene Fumbles.

Wird Lance gegen die Bears rechtzeitig fit?

Aktuell spielt der ehemalige Lehrling von Tom Brady wie ein Game Manager, dem aber zu viele Turnover unterlaufen. Nach dem Spiel wirkte der Zweitrundenpick des Drafts 2014 etwas ratlos: "Die NFL ist verrückt. In einem Spiel bist du obenauf, im nächsten wieder ganz unten. Bei uns läuft es gerade eher schlecht. Wir müssen einfach noch mehr Zeit investieren und härter arbeiten. Wir müssen die Plays sauberer ausführen."

Noch ist unklar, ob Lance bis zum Bears-Spiel wieder einsatzfähig ist. Selbst wenn der Rookie noch nicht soweit ist, gehört ihm sicher die Zukunft bei den 49ers. Wenn sich die sportliche Lage in San Francisco nicht bald bessert, könnte Shanahan entscheiden, Lance frühzeitig Spielpraxis zu verschaffen. In einer ohnehin verlorenen Spielzeit schmerzen Rookie-Fehler weniger.

Falls Garoppolo gegen die Bears doch noch eine weitere Chance bekommt, sollte er die tunlichst nutzen, um seine Kritiker verstummen zu lassen. Sonst könnte er seinen Starter-Job ganz schnell los sein.

Julian Huter

