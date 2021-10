München - 398 Yards brachten die Cincinnati Bengals am Sonntag beim 34:11-Sieg gegen die Detroit Lions auf das Scoreboard – allzu positiv fielen die Reaktionen nach der Partie aber dennoch nicht aus.

So erklärte Head Coach Zac Taylor, er sei mit einem "schlechten Gefühl" in die Halbzeit gegangen, weil sein Team zu diesem Zeitpunkt nur mit 10:0 in Führung lag. Auch Quarterback Joe Burrow beklagte im Gespräch mit US-Reportern den schwachen Start seiner Franchise.

"Wenn wir einige der Dinge, die in der ersten Halbzeit passiert sind, eliminieren, hätten wir heute wahrscheinlich 50 Punkte erzielt", sagte der Signal Caller auf der Team-Website.

Burrow: Bengals werden "beängstigend" sein

"Aber das ist die NFL. Ich werde mich nie über ein 34-Punkte-Spiel aufregen, wenn man so hoch gewinnt, wie wir es getan haben. Aber wir müssen einige Dinge korrigieren. Und wenn wir das tun, wird es beängstigend sein", ist sich der 24-Jährige sicher.

Burrow steht nach sechs Saisonspielen bei 1.540 Passing Yards und 14 Touchdowns - dem gegenüber stehen sieben Interceptions.

Hinter den Baltimore Ravens liegen die Bengals mit einer Bilanz von 4:2 aktuell auf Platz zwei der AFC North.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.