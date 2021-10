München - Mitte Juli machte ein Post in den sozialen Netzwerken deutlich, wie innig die Verbindung zwischen Aaron Rodgers und Davante Adams ist.

Mitten in einer Zeit absoluter Unsicherheit ob ihrer Zukunft posteten beide das gleiche Bild. Michael Jordan und Scottie Pippen – eine Hommage an die Dokumentation "The Last Dance“"

Ob beide nach der aktuellen Saison wirklich gemeinsam die Green Bay Packers verlassen, ist aktuell noch völlig unklar.

Rodgers und Adams harmonieren exzellent

Klar ist aber, dass beide auf dem Feld stets außergewöhnlich harmonieren. Sagenhafte 18 Touchdown-Pässe brachte Rodgers in der vergangenen Saison bei seiner Lieblings-Anspielstation unter. So viele wie bei keinem anderen Quarterback-Receiver-Gespann in der NFL.

Und auch in dieser Saison klappt es zwischen beiden. Zwar hat Adams "erst" einen Touchdown-Pass gefangen, der bereits jetzt schon legendäre letzte Drive im Spiel gegen die 49ers, als Rodgers sein Team mit zwei weiten Pässen auf Adams wenige Sekunden vor Schluss in Field-Goal-Reichweite brachte, sprechen aber eine eindeutige Sprache. Wenn A-Rod den Passempfänger braucht, dann ist dieser da.

Ein ähnliches Gespann entwickelt sich aktuell auch bei den Cincinnati Bengals. Spielmacher Joe Burrow und Receiver Ja'Marr Chase lösen bei den Fans bereits nach vier gemeinsamen Regular-Season-Spielen Begeisterung aus. Und das völlig zurecht.

Burrow und Chase kennen sich vom College

An den ersten vier Spieltagen hat der Signal Caller bereits vier Touchdown-Pässe bei seinem Rookie-Receiver untergebracht – dabei waren Pässe über 42 und 50 Yards.

Dass es zwischen dem Duo bereits früh in der Saison harmoniert, ist kein Wunder. Kennen sie sich doch bereits aus gemeinsamen College-Zeiten. Beide besuchten jahrelang die Louisiana State University und haben bereits dort ihre Kompatibilität bewiesen.

2019, als Burrow sagenhafte 60 Touchdown-Pässe für LSU warf, war Chase seine liebste Anspielstation. 20 Mal fing der NFL-Rookie seinerzeit einen Touchdown-Pass, insgesamt gelangen ihm 84 Catches für 1.780 Yards.

So verwundert es nicht, dass die Bengals bereits kurz nach dem NFL-Draft 2021 zugegeben haben, dass die am College bereits entstandene Chemie zwischen Burrow und Chase einer der Gründe dafür war, warum der Receiver vom Team gedraftet wurde.

Bengals empfangen die Packers

"Das Coole ist, dass Joe und Ja'Marr schon zwei Jahre gemeinsam gearbeitet haben, das ist nun ihr drittes Jahr. Sie haben ein gutes Verhältnis zueinander", freute sich Offensive Coordinator Brian Callahan: "Man kann es sehen und fühlen. Sie wissen, wie sie miteinander kommunizieren können. Das ist für mich sehr aufregend. Sie müssen sich nicht kennenlernen, sie kennen sich schon."

Auch bei Burrow ist die Freude groß. "Er ist ein wirklich kluger Spieler, der versteht, was wir in der Offensive zu tun versuchen. Ich muss ihm nicht bei jedem einzelnen Spielzug sagen, was er tun soll. Er weiß genau, was von ihm erwartet wird", so der Quarterback.

Sein Rookie-Passempfänger kann dem nur zustimmen: "Ich sehe das natürlich ganz genauso."

In Woche 5 wartet mit den Green Bay Packers nun eine ganz besondere Herausforderung auf das Gespann (ab 19 Uhr live auf ran.de). Im heimischen Paul Brown Stadium können sie im direkten Duell mit Rodgers und Adams zeigen, wie viel Chemie wirklich schon in ihnen steckt.

