München/Indianapolis - Mit 45:30 bezwangen die Indianapolis Colts die New York Jets im Thursday Night Game von Week 9 und waren dabei besonders im Laufspiel mit 260 Yards nicht zu bremsen.

19 Rushes für 172 Rushing Yards und zwei Rushing Touchdowns gingen dabei allein auf die Kappe von einem Spieler, der bereits seit Wochen in überragender Form ist: Running Back Jonathan Taylor.

Die steile Entwicklung des Spielers in seinem wohlgemerkt erst zweiten NFL-Jahr ist dabei umso beachtlicher, betrachtet man Taylors schwierigen Start in der Liga.

Taylors schwieriger Übergang vom College

Am College war Taylor ein gefeierter Star. In drei Jahren erzielte der Running Back in 41 Spielen für die Wisconsin Badgers 926 Carries, 6.174 Rushing Yards und 50 Rushing Touchdowns sowie bei 42 Receptions 407 Receiving Yards und fünf Receiving Touchdowns. Die Heisman Trophy für den besten College-Spieler des Jahres verpasste er mit den Plätzen sechs, neun und fünf jeweils denkbar knapp.

Taylor wurde 2020 in Runde 2 mit dem 41. Pick gedrafted. Eigentlich war er von Beginn an als Ersatzmann von Marlon Mack eingeplant. Doch das sollte sich schleunigst ändern, als Mack sich in Woche 1 der Vorsaison einen Achillessehnenriss zuzog.

Nachdem er unerwartet in die Starter-Rolle rutschte, schien sich alles für den 22-Jährigen zu fügen. Der ehemalige College-Star hatte anfangs aber noch große Schwierigkeiten mit der Umgewöhnung an die NFL. So verlor er im Laufe seiner Debüt-Saison nach und nach immer mehr Snaps an Positionskollege Nyheim Hines und konnte in den ersten neun Spielen seiner NFL-Karriere nur zwei Mal mehr als 13 Laufversuche verzeichnen.

Gegen Ende der Spielzeit machte es dann klick und Taylor erlief in den letzten fünf Spielen 741 Yards und beendete seine Rookie-Saison mit 1.169 Yards und elf Rushing Touchdowns. Laut "USA Today" führte Taylor damit alle Rookie-Running-Backs in Rushing Yards an und lag auch bei den Rushing Touchdowns an der Spitze.

2021 sollte dann der nächste Quantensprung folgen.

Jonathan Taylor: Blitzartig in Riege der Elite-Running-Backs

Zählte Taylor in der Vorsaison noch zu den besten Rookies, darf er in der laufenden Saison in einem Atemzug mit der Running-Back-Elite der Liga um Titans-Star Derrick Henry genannt werden. 140 Rushing Attempts für 821 Yards, acht Rushing Touchdowns und 5,9 Yards pro Lauf im Durchschnitt sind laut "ESPN" nach dem Auftaktspiel von Woche neun allesamt Top-3-Werte in der Liga. Mit Läufen für 78 und 83 Yards sorgte Taylor zudem für die beiden längsten Runs der bisherigen Saison.

Vor der Partie gegen die Jets wurde Taylor für seine starken Leistungen von der NFL als AFC Offensive Player of the Month ausgezeichnet. Taylor erlief in fünf Spielen im Oktober bei 79 Carries starke 478 Yards (6,1 im Schnitt) und sechs Touchdowns und verbuchte 13 Receptions für 195 Yards und einen Receiving Touchdown.

In seinem zweiten NFL-Jahr hat Taylor sein Spiel noch mal deutlich weiterentwickelt und gerade im Passspiel einen großen Schritt nach vorne gemacht. Nach neun Spieltagen hat er bereits 23 Receptions für 293 Receiving Yards zu Buche stehen und damit nur sechs Yards weniger als in der gesamten Regular Season des Vorjahres (15 Einsätze).

"Dieser Kerl ist etwas Besonderes, er hat ein außergewöhnliches Talent", beschreibt Wide Receiver T.Y. Hilton seinen Teamkollegen: "Er ist kraftvoll, er ist im schnell auf dem offenen Feld und ist ein Typ, auf den wir uns im Laufspiel und im Passspiel verlassen können."

Taylor hat sich längst zum Schlüsselspieler der Colts-Offense entwickelt. Und wandelt auf den Spuren eines ganz Großen der Franchise-Historie.

Jonathan Taylor: Der Erbe von Edgerrin James?

Nachdem die Colts rund um die Jahrtausendwende mit Marshall Faulk und Edgerrin James zwei elitäre Runner im Team hatten, konnte bis zu dieser Saison mit Joseph Addai 2006 und 2007 letztmals ein Spieler in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten jeweils über 1.000 Rushing Yards erzielen. Sollte sich Taylor nicht verletzen, fällt diese Marke in den kommenden Wochen.

"Ich spreche als Analyst und gleichzeitig auch als ehemaliger Spieler des Teams - er ist der beste seit Edge", erklärte der ehemalige Colts-Center und heutige "ESPN"-Analyst Jeff Saturday: "Ich denke, was er bietet, ist, dass jedes Play zu einem Touchdown führen kann."

Hall of Famer James spielte von 1999 bis 2005 für die Colts und ist mit 9.226 Yards der Rushing-Yards-Leader der Colts. Außerdem führt er die Franchise unter anderem bei den erzielten Rushing Touchdowns mit 64 an.

Auch Ex-Colts-Coach Tony Dungy, der Indianapolis zum Gewinn von Super Bowl XLI führte, traut dem 22-Jährigen eine großartige Karriere zu: "Die Colts hatten schon einige sehr, sehr gute Backs, aber es ist nicht so einfach, einen Franchise-Hall-of-Fame-Back zu finden. Ich denke, Jonathan zeigt Anzeichen dafür und man hofft, dass er die langfristige Antwort sein wird."

Taylor selbst sieht den Hype um seine Person entspannt und richtet den Fokus auf das, was er selbst mitbeeinflussen kann. Seine weitere Entwicklung und seinen mentalen Fokus: "Mir wurde gesagt, ich könnte einer der Besten am College sein, aber das war schon längst meine Denkweise: Wie kann ich auf jeder einzelnen Ebene die beste Version von mir selbst sein? Sei es an der High School, am College oder in der NFL."

Daniel Kugler

