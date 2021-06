München - 3. Versuch & 11. Knapp zwei Minuten Spielzeit im vierten Viertel. Die Atlanta Falcons brauchen dringend ein First Down. Julio Jones lässt den Cornerback an der Line of Scrimmage aussteigen, biegt nach zehn Yards in die Mitte ab, fängt den Pass im Fallen, in enger Deckung zwischen dem gegnerischen Safety und Cornerback.

Der letzte Catch von Julio Jones im Trikot der Atlanta Falcons - ein weiteres Empfehlungsschreiben für die prall gefüllte Bewerbungsmappe.

848 Catches, 12.896 Yards, 60 Touchdowns. Um eine zu oft verwendete, aber in diesem Fall passende Floskel zu nutzen: eine Bilderbuchkarriere.

Nächster Halt: Tennessee

Eine Bilderbuchkarriere, in die ein neuer Abschnitt gezeichnet werden muss. Tennessee Titans. Das Team aus Nashville sicherte sich den Star-Receiver (und einen Sechstrundenpick 2023) für einen Zweitrundenpick 2022 und einen Viertrundenpick 2023 (alle Details zum Trade).

Es braucht keinen Wirtschaftsabschluss, um zu erkennen, dass sich diese Investition schnell auszahlen kann. Jones füllt bei den Titans eine große Lücke, hinter Wide Receiver A.J. Brown sah das bisherige Receiving-Corps eher mau aus. Zudem bringt Jones einige Qualitäten mit, die die Offense bereichern können.

Jones passt ins System

Diese Titans-Offense, die mit Running Back Derrick Henry im Backfield erst den Gegner zermürbt, um dann mit tiefen Play-Action-Pässen den K.o.-Stoß zu setzen. Mit 32 Jahren nagt der Zahn der Zeit an Jones' Athletik. Dennoch: Der Passempfänger mit dem Spitznamen "Jet", er hat noch genug Treibstoff im Tank.

In den vergangenen beiden Spielzeiten fing er 18 seiner 37 Targets, die über 20 Yards durch die Luft flogen. Für ingesamt 582 Yards Raumgewinn.

Bei den Titans, die stark auf tiefgehende Crossing-Routen setzen, um schnell das Feld runterzumarschieren, dürfte Jones reichlich 1-gegen-1-Situationen sehen.

Zudem könnte er als sichere Anspielstation im Kurzpassspiel agieren, ähnlich wie Larry Fitzgerald in den letzten Jahren seiner Karriere. Mit seinen sicheren Händen (drei Drops 2020 waren der beste Wert seiner Karriere), der Erfahrung und der nötigen Statur eignet er sich gut für die Rolle des "Big-Slots", zumindest für ein paar Plays pro Partie.

Restrisiko für die Titans?

Die Bewerbungsmappe von Jones, sie ist tadellos - beinahe. Wären da nicht die Verletzungen. Muskelblessuren im Oberschenkel, Schmerzen am Fuß, ausgekugelte Schulter. Die Liste ist lang. Vergangene Saison verpasste der 32-Jährige sieben Partien, war ein Dauergast auf dem Injury Report.

Für die Titans ist es ein Rennen gegen die Zeit. Das Team um Quarterback Ryan Tannehill befindet sich im Win-now-Modus. Ein längerer Ausfall oder ein altersbedingter Leistungseinbruch von Jones wäre schmerzlich.

Falcons: Irgendwo im Nirgendwo

Ebenso schmerzlich wie Jones' Abgang für Atlanta. Der Franchise-Rekordhalter in Kategorien wie Catches oder Receiving Yards wird der Offensive fehlen. Und es stellt sich die Frage, welchen Weg die Falcons als Organisation eigentlich gehen wollen.

Im Draft wählten sie Tight End Kyle Pitts an vierter Stelle, den Vertrag von Matt Ryan strukturierten sie um. Ein Hinweis darauf, dass die Falcons einen letzten Anlauf auf den Super-Bowl-Sieg wagen wollten. Doch der Anlauf wurde abrupt gestoppt.

Ob die Falcons ohnehin mit einem Trade liebäugelten ist unklar. Julio Jones auf der anderen Seite signalisierte bei einem TV-Aufritt bei Fox Sports "Undisputed" vor einigen Tagen klar, dass er mit dem Kapitel "Atlanta" abgeschlossen hat. "Ich bin da weg", sagte er in einem Telefonat mit Shannon Sharpe.

Vielleicht wollten die Falcons ihrer Legende keine Steine in den Weg legen... und gleichzeitig knapp 15 Millionen an Cap Space freiräumen.

Die Nummer 11 zieht es nach Monaten der Gerüchte letztlich also nach Tennessee. Auch dort wird Jones weiter seine Bewerbungsmappe füllen.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.