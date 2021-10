München/Chicago - Vor der Saison legte sich Matt Nagy, Head Coach der Chicago Bears, auf Andy Dalton als Starting-Quarterback und Erstrundenpick Justin Fields als dessen Vertreter fest.

In der vergangenen Woche erlebte der Rookie als Ersatz des angeschlagenen Dalton gegen die Cleveland Browns (6:26) allerdings einen Tag zum Vergessen und kassierte unter anderem neun Sacks.

Bears vs. Lions: Wird Dalton rechtzeitig fit?

Vor dem Spiel gegen die Detroit Lions steht Nagy nun vor der Entscheidung, entweder Fields erneut das Vertrauen zu schenken oder den unter der Woche pausierenden Routinier von Beginn an zu bringen.

"Wir wissen, was wir tun und das ist es, woran wir glauben und woran wir uns halten", zitiert "ESPN" den Coach.

Die Chancen auf eine Rückkehr des ehemaligen Bengals-Spielmachers stehen allerdings nicht schlecht, wie der derzeit auf dem Injury Report als fraglich geführte Dalton gegenüber Medienvertretern verkündete: "Ich fühle mich gut. Wenn man eine Verletzung erleidet, versucht man alles zu tun, um sich zu erholen und sich so schnell wie möglich gut zu fühlen. Alles geht also in die richtige Richtung und alles verbessert sich, also fühle ich mich gut, wo ich stehe."

Fields oder Dalton? Nagy entscheidet am Spieltag

Anders als der 33-Jährige konnte Fields die komplette Woche über trainieren, hat die herbe Pleite gegen die Browns laut eigener Aussage gut verkraftet und "fühlt sich wohler als vergangene Woche".

Auch sein Trainer bescheinigt ihm eine Weiterentwicklung: "Ich kann sagen, dass man von letzter bis zu dieser Woche diese Fortschritte sehen kann."

Ob das reicht, um gegen die am dritten Spieltag unglücklich unterlegenen Lions starten zu dürfen, hängt wohl auch von Daltons Fitnesszustand ab und wird sich erst am Sonntag zeigen - bis dahin hält sich Nagy seine Entscheidung noch offen.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.