Los Angeles/München - Im vergangenen Jahr blitzte immer mal wieder auf, welches Potenzial die Los Angeles Chargers mit ihrem jungen Quarterback-Talent Justin Herbert haben. Nun hat sich nicht nur Herbert als Ausnahmespieler etabliert, sondern auch sein Team gehört plötzlich zum Favoritenkreis.

Nicht erst der jüngste 28:14-Sieg über die Las Vegas Raiders in Woche vier der NFL-Saison hat gezeigt, dass die Chargers zu Größerem bereit sind. Und der Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer guten Zusammenstellung des Teams.

Denn im Gebilde der Chargers profitiert jeder Profi vom anderen. Die Mischung aus Talent und Erfahrung scheint ein Erfolgs-Cocktail zu sein. Und die Chargers servieren diesen aktuell Woche für Woche - eiskalt und ohne Strohhalm für den Gegner.

Auf einmal Favorit in AFC West?

Vor dem Sieg gegen die Raiders landeten die Chargers nämlich auch einen Achtungserfolg gegen den wohl größten Divisionskontrahenten - die Kansas City Chiefs.

Allein, dass der Vergleich gezogen werden kann, ist ein Meilenstein für die Franchise aus L.A. Denn nach zwei Jahren ohne Playoffs, in denen die Chiefs zweimal im Super Bowl standen, hatte vor der aktuellen Spielzeit niemand damit gerechnet, dass sich das Kräfteverhältnis so sehr ändert.

Doch während Kansas City (zwei Siege, zwei Niederlagen) strauchelt, sind die Chargers (drei Siege, eine Niederlage) voll da. Das Team von Headcoach Brandon Staley verlor zwar in Woche zwei gegen starke Dallas Cowboys, zeigte sonst aber sehr ansprechende Leistungen. In gefühlt allen Mannschaftsteilen haben sich die Chargers in der Offseason verbessert. Dazu haben sie einen Quarterback, der auf MVP-Level spielt.

Herbert zeigt neue Qualitäten

Denn Justin Herbert bestätigt seine Leistungen aus dem vergangenen Jahr, in dem er zum Offensive Rookie of the Year ausgezeichnet wurde. Vielmehr legt der 21-Jährige in der aktuellen Spielzeit noch eine Schippe drauf.

Außergewöhnliche Zahlen hat Herbert schon in seiner Rookiesaison aufgelegt: 4.336 Passing Yards und 31 Touchdown-Pässe standen da zu Buche. Gegen die Raiders brillierte der sechste Pick des letztjährigen Draft wieder, warf gleich drei Touchdown-Pässe, passte insgesamt für 222 Yards und bleib dabei nahezu fehlerlos. Doch eine Qualität stellt er nun deutlich verbessert unter Beweis: Herbert kann Spiele auf der Zielgeraden entscheiden.

Von neun Niederlagen in der Vorsaison verloren die Chargers sieben Spiele mit einem Rückstand von einem Score (maximal sieben Punkte). Auch gegen die Cowboys in der aktuellen Saison gab es eine hauchzarte 17:20-Pleite. Doch insbesondere beim spektakulären Auswärtssieg über die Chiefs zeigte Herbert unbekannte Vollstrecker-Skills und feuerte nebenbei schmale vier Touchdown-Pässe in die Endzone.

Und auch gegen die Raiders präsentierte sich die Chargers-Offense in den entscheidenden Minuten abgezockt. Im vierten Viertel sorgte ein Touchdown-Lauf von Running Back Austin Ekeler für die Entscheidung.

"Wir haben allen gesagt, dass wir an uns glauben müssen, und wir haben es gut gemacht und gut gespielt", sagte Herbert nach dem dritten Saisonsieg. "Wir hatten die ganze Woche einen guten Plan."

Ekeler hebt Laufspiel auf neues Level

Jener Ekeler zählt aktuell ohne Zweifel als eines der Gesichter des Aufschwungs. Der 26-Jährige spielt seine fünfte NFL-Saison und hat in diesem Jahr einen der größten Entwicklungssprünge hingelegt. In vier Spielen lief Ekeler den Ball für 283 Yards und rangiert damit aktuell in den Top 10 der Rushing Leaders.

Wie wichtig der Running Back für den aktuellen Erfolg seines Teams ist, wurde im dritten Viertel beim Spiel gegen die Raiders deutlich. Nachdem er sich in einer vorherigen Aktion wehgetan hatte, humpelte Ekeler vom Feld und pausierte einige Minuten. Der offensive Flow ging verloren. Statt die Führung weiter auszubauen, gerieten die Chargers auf einmal in Bredouille.

Doch im vierten Viertel war Ekeler zurück: Mit mehreren Läufen powerte er sein Team in einem fünf Minuten andauernden Drive nach vorne. Schließlich beförderte er er höchstpersönlich den Ball in die Endzone und entschied das Spiel.

Defense bringt selbst Mahomes zur Verzweiflung

Ein weiterer Erfolgsgarant ist die Arbeit auf der anderen Seite des Balles. Die Defense, die bereits in der Vorsaison auf Top-10-Niveau spielte, hat sich gefunden und etabliert. Keinen Geringeren als Patrick Mahomes brachten die Chargers in Woche drei zur Verzweiflung. Zwei Interceptions warf der Super-Bowl-Champion von 2020, wirkte teils glück- aber auch hilflos.

Und nun packte die Defensivreihe um Defensive End Joey Bosa, Cornerback Michael Davis und Co. eine weitere Top-Leistung dazu. Gegen die Raiders, eines der aktuell offensivstärksten Teams, ließen die Chargers in der ersten Halbzeit insgesamt nur 51 Yards zu - am Ende waren es 251. Doch mit der Leistung vor der Pause legten legte L.A. auf beiden Seiten des Balles den Grundstein für den Erfolg.

Nicht nur auf Talent verlassen

In Sachen Kaderstruktur haben Headcoach Staley und General Manager Tom Telesco gute Arbeit geleistet. Neben Herbert, spielen mit Rashawn Slater (Offensive Tackle), Kenneth Murray (Linebacker) und Asante Samuel (Cornerback) drei weitere Leistungsträger unter einem Rookievertrag. Auch für das finanzielle Gefüge nicht ganz schlecht: Die Chargers haben den siebtgrößten Cap Space der Liga.

Dazu hat das Team aber seine klaren Anführer: Neben Bosa (fünftes NFL-Jahr) und Ekeler (viertes NFL-Jahr) zählen dazu auch Wide Receiver Keenan Allen (achtes Jahr) und Center Corey Linsley (siebtes Jahr). Viel Kaderbewegungen gab es in der Offseason zudem nicht. Das Team ist ein echtes Team und profitiert voneinander.

Der Erfolgscocktail scheint mittlerweile perfekt zusammengestellt, nun muss er im entscheidenden Moment nur noch serviert werden.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.