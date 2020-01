NFL

Relive: Eagles at Giants und Titans at Texans - die Konferenz in voller Länge

In Week 17 sind die Philadelphia Eagles bei den New York Giants und die Tennessee Titans bei den Houston Texans zu Gadst. Es geht um die letzen beidne Playoff-Tickets. Die Konferenz mit beiden Spielen gibt es in kompletter Länge im Video.

173 min