München - Schlechte Nachrichten für Frank Clark. Der Defensive End der Kansas City Chiefs wurde im Los Angeles County wegen des Besitzes von schweren Angriffswaffen angeklagt und muss mit bis zu drei Jahren Gefängnis rechnen.

Am 13. März war Clark in eine Verkehrskontrolle geraten und wurde verhaftet, weil Beamte zwei geladene Pistolen und eine Feuerwaffe in seinem Auto fanden.

Laut "FOX4" muss sich der NFL-Profi ab dem 14. Juli in Compton, Kalifornien, vor Gericht verantworten.

Clark bereits zweimal verhaftet

Diese Anklage steht dabei in keinem Zusammenhang mit einem weiteren Vorfall vom 20. Juni. Vor rund drei Wochen wurde der Defensive End bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr verhaftet.

Seinerzeit war er erneut in eine Verkehrskontrolle geraten und wurde von den Beamten mitgenommen, weil er eine Maschinenpistole ohne den nötigen Waffenschein mit sich führte. Für diesen Vorfall wird ich Clark Mitte Oktober vor Gericht erklären müssen.

Der 28-Jährige steht vor der dritten Saison seines Fünf-Jahres-Vertrags über 104 Millionen US-Dollar. Sein Grundgehalt bei den Chiefs in der kommenden Spielzeit beträgt 18,5 Millionen.

In der Saison 2020 wurde er zum zweiten Mal in Folge zu Pro Bowler gewählt. In 15 Spielen gelangen ihm 29 Tackles und sechs Sacks.

