München - Bevor Head Coach Andy Reid die Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes zu einem der Schwergewichte der NFL formte, war der 63-Jährige zuvor 14 Jahre lang bei den Philadelphia Eagles tätig.

Obwohl er die Eagles in dieser Zeit zu keinem Super-Bowl-Sieg führen konnte, ist seine Bilanz in Philadelphia positiv. Am Ende seiner Amtszeit stand er inklusive Playoff-Spielen bei 140 Siegen, 102 Niederlagen und einem Unentschieden. Am Sonntag (ab 19:00 Uhr im Livestream auf ran.de) kommt es nun zum Duell seiner beiden Stationen als Head Coach.

Reid vor historischem NFL-Rekord

Der Erfolgscoach steht nun vor dem nächsten Meilenstein seiner beispiellosen Karriere. Sollte er mit den Kansas City Chiefs aus Philadelphia einen Sieg davon tragen, wäre er der erste Trainer der NFL-Geschichte, der mit zwei unterschiedlichen Teams je über 100 Siege einfahren kann.

Bei den Chiefs steht er derzeit bei einer Bilanz von 99 Siegen und 45 Niederlagen nach neun Spielzeiten. Wie es für den Routinier typisch ist, lässt er sich vor der Partie nicht aus der Reserve locken: "Ich will doch einfach nur das nächste Spiel gewinnen. Da stehen wir gerade. Über die anderen Sachen mache ich mir keine Gedanken", so der Super Bowl Champion von 2019.

Auch wenn es eine schöne Zahl sei, war ihm der bevorstehende Rekord bis vor kurzem gar nichts bewusst: "Ich habe darüber nie nachgedacht, bis ich hier in Kansas City auf einer Pressekonferenz darauf angesprochen wurde", witzelte er mit den Reportern.

Ein Blick in die Vergangenheit

Neben den Zahlen ist es sicherlich auch eine emotionale Rückkehr für Reid an seine alte Wirkungsstätte. Schließlich war er für über ein Jahrzehnt in Philadelphia tätig. Zudem gaben ihm die Eagles damals die erste Chance auf einen Head-Coach-Posten: "Sie haben mich und das was ich tat immer unterstützt", sagte er in einer Presserunde.

"Sie haben an mich geglaubt. Viel mehr braucht ein Head Coach gar nicht", schwärmte er weiter. Wie es das Schicksal so will, ist auch der aktive Head Coach der Eagles, Nick Sirianni, in seinem ersten Jahr auf dieser Position. "Ich bin mir sicher, dass sie ihn ebenfalls unterstützen. Das ist sehr wichtig", sagte Reid über Sirianni.

Dessen Qualitäten seien laut Reid unbestritten: "Er macht einen großartigen Job. In dieser Liga liegen Siege und Niederlagen so knapp beisammen, das wird er schon hinbekommen", lobte Reid weiter: "Die Eagles sind mit ihm in guten Händen."

Dass nach dem vergangenen Spieltag noch nicht klar war, ob das Generationen-Duell auf der Trainerbank überhaupt stattfinden kann, hatte zwischenzeitlich ernstere Gründe.

Krankenhausaufenthalt nach Chargers-Niederlage

Nach der 24:30-Niederlage der Chiefs gegen die Los Angeles Chargers wurde Reid ins Krankenhaus abtransportiert. Obwohl es sich, wie im Nachhinein herauskam, nur um eine Vorsichtsmaßnahme handelte, machte sich die NFL-Welt am Sonntag ernsthafte Sorgen.

"Er kam rein und hat mir uns geredet", sagte Quarterback Patrick Mahomes nach dem Spiel: "Es schien ihm gut zu gehen, mehr weiß ich auch nicht." Andere Spieler wie Safety Tyrann Mathieu hingegen riefen über die sozialen Medien zu Gebeten für ihren Cheftrainer auf.

Nach der Entwarnung am Montag ist der Trainer mittlerweile wieder zu flapsigen Sprüchen aufgelegt: "Ich denke, ich starte meinen eigenen Injury Report", scherzte er am Donnerstag: "Ich werde nicht ins Detail gehen, aber mir geht es wieder sehr gut", erklärte er weiter.

Da die Chiefs etwas überraschend mit nur einem Sieg und zwei Niederlagen in die Saison gestartet sind, ist es umso wichtiger, dass die Mannschaft auf ihr offensives Mastermind an der Seitenlinie zählen kann.

Chiefs at Eagles: Raus aus der Mini-Krise?

Gegen die Los Angeles Chargers erlaubten sich die Chiefs zu viele Flüchtigkeitsfehler, weshalb die sonst so dominante Offensive nicht die PS auf die Straße bekommen hat. Auch Quarterback Mahomes leistete sich zwei vermeidbare Turnovers.

Schon bei der ersten Saisonniederlage in Baltimore sorgte ein Ballverlust in der entscheidenden Phase für die Pleite. Wollen die Chiefs zurück in die Spur finden, müssen sie derartige Fehler im eigenen Spiel abstellen. Stellschrauben, an denen Andy Reid im Vorfeld auf das Eagles Spiel mit Sicherheit gedreht hat.

Auch die Defense dürfte in den Fokus von Anpassungen gerückt sein. Nur selten war diese bislang in der Lage, Mahomes und Co. den Rücken freizuhalten. Um in den richtigen Rhythmus zu kommen, steht das Spiel gegen Philadelphia womöglich zur richtigen Zeit auf dem Plan.

Denn am vergangenen Spieltag wurden die Eagles von den Dallas Cowboys ordentlich vermöbelt und hatten auch in der Offensive einige Probleme. Sicherlich wird Andy Reid die Erkenntnisse aus dem Spiel zur Vorbereitung zu Rate ziehen, wie man den Taktikfuchs eben kennt.

Ob er nun die Hundert Siege knackt oder nicht. Für Andy Reid wird es eine besondere Rückkehr nach Philadelphia.

