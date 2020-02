Miami/München - Es scheint fast so, als bräuchten die Kansas City Chiefs immer ein wenig Extra-Motivation, um so richtig auf Betriebstemperatur zu kommen.

In allen drei Playoff-Spielen in diesem Jahr geriet der frisch gekürte Super-Bowl-Champion in Rückstand. Mit 24 Punkten gegen die Houston Texans. Mit zehn Punkten gegen die Tennessee Titans. Und auch mit zehn Punkten gegen die San Francisco 49ers im Super Bowl am Sonntag.

Über dreieinhalb Viertel stotterte im Hard Rock Stadium in Miami der Motor der eigentlich vor PS nur so strotzenden Chiefs-Offense, erst als nur noch knapp acht Minuten auf der Uhr waren, gelang es Quarterback Patrick Mahomes endlich, hochzuschalten.

Doch dann zündete die Chiefs-Offense plötzlich den Turbo, innerhalb von fünf Minuten gelangen drei Scoring Drives, aus einem 10:20 wurde ein beeindruckendes 31:20.

"Wir kämpfen immer bis zum Ende"

Doch nicht nur die Offense glänzte in dieser Phase, auch der Defense gelang es gleich zweimal, die 49ers entscheidend zu stoppen. Und so drehten die Chiefs die Partie. Wie schon gegen Texans. Und die Titans.

Aber woran liegt es, dass die Chiefs die Comeback-Könige der NFL sind? Wie erklären sich die plötzlichen Leistungssteigerungen? Letztlich scheint es vor allem eine Frage der Mentalität zu sein.

"Wir kämpfen immer bis zum Ende", erklärte Mahomes: "Die Jungs um uns rum, die Anführer im Team. Alle hier haben die Einstellung, niemals aufzugeben."

Kelce lobt "Showtime Mahomes"

Der 24-Jährige selbst spielt dabei eine Schlüsselrolle. Drei Viertel lang lieferte der später Super-Bowl-MVP eine für seine Verhältnisse schwache Partie ab, hatte so seine Probleme mit der starken Defensive Line der 49ers und warf zwei Interceptions, doch dann drehte Mahomes so richtig auf.

"Das ist Magic Mahomes", lobte Tight End Travis Kelce: "Das ist Showtime Mahomes! Er ist immer nur er selbst, egal in welcher Lage. Dafür liebe ich ihn! Mit seinem puren Willen hat er die Mannschaft ins Spiel zurückgebracht."

Das solche plötzlichen Leistungssprünge möglich sind, hängt natürlich auch mit den erfolgreichen Comebacks gegen Houston und Tennessee zusammen. Während die Chiefs wussten, wozu sie in der Lage sind, dürften die 49ers zittrige Knie bekommen haben, als sich ein mögliches Comeback des Teams aus Missouri andeutete.

Experten sprechen in solchen Fällen gerne vom Momentum.

Mehrere Negativserien beendet

"Wir haben nie den Glauben verloren", erklärte Mahomes: "Niemand im Team hat zu keinem Zeitpunkt den Kopf hängen lassen. Jeder hat an den anderen geglaubt. Das haben wir uns das ganze Jahr gesagt, Andy Reid hat uns dahin gebracht."

Neben Mahomes ist der Head Coach eine der Schlüsselfiguren für den Triumph. Reid gilt als ein akribischer Arbeiter, mit Mahomes scheint er eine besondere Verbindung zu haben. "Er hat mir gesagt, ich soll einfach immer weiter werfen", erklärte Mahomes. So einfach kann das sein, wenn man einander vertraut.

Und so endeten gleich mehrere Negativserien. Reid hatte zuvor 221 Spiele in der NFL gewonnen, was ihm zum erfolgreichsten Head Coach ohne Super-Bowl-Ring machte. Dies ist nun genauso Geschichte wie die 50-jährige Durststrecke der Chiefs.

Ganz nebenbei besiegte Mahomes den Madden-Fluch, der besagt, dass jeder Spieler der auf dem Cover des Videospiels ist, in der folgenden Saison vom Pech verfolgt wird.

Die Defense stoppt die 49ers in der Crunch Time

Was die Chiefs in dieser Saison letztlich zum verdienten Champion machte, zeigte sich auch auf der anderen Seite des Balls.

Mit eisernem Willen schlug die Chiefs-Defense die Tür für die 49ers im letzten Viertel endgültig zu und erlaubte den Kaliforniern keine Punkte.

"Alle Spieler im Team glauben aneinander", erklärte Safety Tyrann Mathieu: "Wir haben keine Erstrunden-Picks in unserer Defense, wir sind nicht perfekt. Aber wir lieben es, zusammen zu spielen."

Und so lässt sich letztlich wohl das Erfolgsgeheimnis der Kansas City Chiefs zusammenfassen. Dank Teamgeist und Wille bestieg die Franchise den Football-Thron. Ausnahmekönner wie Mahomes und Mathieu leben diese Einstellung vor, die ganze Mannschaft zieht mit.

Und ganz nebenbei ermöglichte die Mentalität der Chiefs drei Comeback-Siege, von denen nicht nur in Missouri noch einige Jahre lang gesprochen werden dürfte.

Christian Stüwe

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.