Cleveland Browns at Kansas City Chiefs 29:33

Was für ein Thriller: Die Kansas City Chiefs haben das Spiel gegen die Cleveland Browns aufgrund einer starken zweiten Hälfte gedreht. Quarterback Patrick Mahomes war mit 337 Passing-Yards, drei Touchdown-Pässen und einem erlaufenen Touchdown erneut überragend.

Dabei erwischte Cleveland den besseren Start: Die Browns beendeten gleich den ersten Drive mit einem Touchdown-Lauf durch Nick Chubb und setzten sogar noch eine Two-Point Conversion obendrauf. Auch der zweite Angriff führte Cleveland in die Endzone. Dabei erwiesen sich die Gäste als risikofreudig, spielten den vierten Versuch kurz vor der gegnerischen Endzone aus und wurden belohnt, indem Jarvis Landry in die Endzone gelangte – 15:3 für die Browns.

Den ersten Touchdown der Chiefs erlief Quarterback Patrick Mahomes Mitte des zweiten Viertels selber. Dies schien Cleveland allerdings nicht nachhaltig zu beeindrucken. Auch der dritte Drive mündete in einem Touchdown, erneut durch einen Lauf von Chubb. Mit einem 22:10 für die Browns ging es in die Pause.

Kansas City erwischte einen guten Start in die zweite Hälfte und schloss einen langen Drive mit einem Touchdown-Pass von Mahomes auf Travis Kelce ab. Dies gab auch der Defense der Chiefs Auftrieb, die einen Fumble von Chubb eroberte. Allerdings wurde der Rückstand per Field Goal lediglich auf 20:22 verkürzt.

Es ging Schlag auf Schlag: Die Offense der Browns erlief durch Kareem Hunt, der einst bei den Chiefs entlassen wurde, den nächsten Touchdown. Kansas City schlug mit einem 75-Yard-Touchdown-Pass von Mahomes auf Tyreek Hill, der auf insgesamt 197 Receiving-Yards kam, zurück – nur noch 29:27 für die Browns. Der Unglücksrabe war daraufhin Browns-Punter Jamie Gillian, der den Ball fallenließ und daraufhin getackelt wurde.

Die Chiefs nutzten die gute Feldposition für einen erneuten Touchdown-Pass von Mahomes. Erneut war Kelce das Ziel. Dadurch lag Kansas City erstmals in diesem Spiel mit 33:29 vorne. Als Browns-Quarterback Baker Mayfield 1:07 Minuten vor Spielende eine Interception in die Arme von Mike Hughes warf, war die Partie entschieden. Bis dahin hatte der Spielmacher mit 321 Passing-Yards ein fehlerfreies Spiel gemacht.

"Wir hatten zu kämpfen und wir mussten kämpfen", sagte Mahomes nach dem Spiel und freute sich über die tolle Atmosphäre im Arrowhead Atmosphäre: "Das war wie in einem Playoff-Spiel."

Green Bay Packers at New Orleans Saints 3:38

Aaron Rodgers erlebte mit den Green Bay Packers bei den New Orleans Saints ein Debakel. Der Quarterback, der in der Offseason mit einem Trade liebäugelte, brachte nur 15 seiner 28 Pässe für 133 Yards an den Mann und warf zwei Interceptions.

Sein persönlicher Tiefpunkt: In der Schlussphase wurde Rodgers für seinen potenziellen Nachfolger Jordan Love (5 von 7 Pässen für 68 Yards) gebenched.

Die Offense der Packers fand bereits in der ersten Hälfte kaum statt, hatte insgesamt nur 18 Plays und kam lediglich durch ein Field Goal zu Punkten. Mit einem Rückstand von 3:17 ging es in die Halftime. In der zweiten Hälfte setzte sich die Misere fort. Als sich Green Bay an der gegnerischen 9-Yard-Linie befand, warf Aaron Rodgers eine Interception in die Arme von Paulson Adebo.

Damit nicht genug: Auch der nächste Drive der Packers endete mit einem Fehler von Rodgers. Der Spielmacher überwarf mit einem tiefen Ball Marquez Valdes-Scantling, sodass Marcus Williams den Ball abfangen konnte – die zweite Interception von Rodgers. Williams trug den Ball bis an die gegnerische 12-Yard-Linie zurück, sodass Winston kurz darauf mit einem Touchdown-Pass auf Chris Hogan für einen Zwischenstand von 24:3 sorgte.

Nachdem die Packers im folgenden Angriffszug keinen First Down zustande bekamen und die Saints durch einen Touchdown-Pass von Jameis Winston auf Juwan Johnson für das 31:3 sorgten, war die Partie endgültig entschieden.

Winston stellte eine Bestmarke auf: Seit dem Jahre 1948 brauchte kein anderer Quarterback so wenig Passing-Yards (148) für fünf Touchdown-Pässe.

Denver Broncos at New York Giants 27:13

Die Denver Broncos haben sich souverän gegen die New York Giants durchgesetzt. Quarterback Teddy Bridgewater, der sich in der Saisonvorbereitung einen internen Konkurrenzkampf mit Drew Lock lieferte, bot ein nahezu fehlerfreies Spiel, brachte 28 seiner 36 Pässe für 264 Yards sowie zwei Touchdowns an und blieb ohne Turnover.

Running Back Melvin Gordon sorgte für einen Raumgewinn von 118 Yards und einen Touchdown. Der Schlüsselspieler der Verteidigung war Von Miller mit zwei Sacks und drei Tackles for Loss.

Daniel Jones, der Quarterback der New York Giants, schlug sich tapfer. Seine Bilanz: 267 Passing-Yards, ein Touchdown-Pass und ein erlaufener Touchdown.

Das Laufspiel sorgte für keinerlei Entlastung, weil Running Back Saquon Barkley nach seiner langen Verletzungspause nicht an seine früheren Leistungen anknüpfen konnte. Bei zehn Läufen kam er lediglich auf einen Raumgewinn von 26 Yards.

Miami Dolphins at New England Patriots 17:16

Mac Jones, der neue Quarterback der New England Patriots, bot in seinem ersten NFL-Spiel eine gute Leistung mit 281 Passing-Yards und einem Touchdown-Pass, konnte die Niederlage aber trotzdem nicht abwenden.

3:35 Minuten vor Spielende standen die Patriots an der gegnerischen 11-Yard-Linie und hätten das Spiel mit einem Field Goal drehen können, als Damien Harris jedoch ein Fumble unterlief. Die Dolphins gaben daraufhin das Angriffsrecht nicht wieder ab und ließen die Uhr herunterlaufen.

Miami-Quarterback Tua Tagovailoa warf für 202 Yards, einen Touchdown und eine Interception, gelangte zudem einmal selber in die Endzone.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.