Miami – So abwegig war die Frage eigentlich gar nicht, aber für Andy Reid war sie in diesem Moment wohl geradezu absurd. Der Coach der Kansas City Chiefs wurde gefragt, ob er mit seinen 61 Jahren und dem endlich, endlich gewonnenen Super Bowl nicht vielleicht sogar ans Aufhören denke.

Reid antwortete professionell: "Wir wollen das hier gemeinsam weiter wachsen lassen." Die eigentliche Antwort: Nichts liegt ihm ferner als ausgerechnet jetzt abzutreten. Jetzt, wo er endlich auf dem NFL-Olymp angekommen ist. Und vor allem jetzt, wo er mit Patrick Mahomes einen Quarterback in seinem Team hat, der über Jahre die Liga dominieren könnte. Seine eigene Entdeckung.

"Der beste Spieler, den ich je gesehen habe"

Reid ist geradezu elektrisiert von dem 24-Jährigen. "Es ist so großartig, diesen jungen Kerl im Team zu haben", schwärmte Reid. "Er ist der beste Spieler, den ich je gesehen habe." Und Reid hat in seinen 21 Jahren als Head Coach in der NFL so einige gute Spieler gesehen. Dieses Lob ist also gar nicht hoch genug einzuschätzen.

Mahomes ist an diesem Morgen ebenfalls bei der Pressekonferenz der Super Bowl-Sieger. Er ist schließlich der "Most Valuable Player" des Spiels geworden. Die entsprechende Trophäe erhält er von NFL-Commissioner Roger Goodell. Und was vielleicht noch mehr wert ist, sind die Worte des Liga-Chefs: "Patrick ist außerhalb des Platzes noch beeindruckender als auf dem Platz."

Mahomes hat Wiedererkennungswert

In der Tat. Mahomes kann nicht nur für die Chiefs ein Aushängeschild der besonderen Art werden, sondern für die gesamte Liga. Amerikaner würden wohl über ihn sagen: Er ist sehr, sehr smart. Deutsche würden wohl sagen: Er ist sehr sympathisch und gut erzogen. Und vor allem: er hat Wiedererkennungswert.

"Showtime" steht auf seinem T-Shirt in den Vereinsfarben, und das passt – sowohl zum Auftritt am Sonntagabend im 54. Super Bowl der NFL, als auch zu seinem Auftreten. Man merkt das an den Kleinigkeiten. Als er feststellt, dass doch noch nicht er, sondern ein Vertreter von Disney World am Podium sprechen soll, nimmt er ganz schnell die bereits dort abgestellte Wasserflasche wieder an sich.

Super-Bowl-MVP gibt sich aufmerksam

Und später, als sich die Fragen an ihn richten, spricht er klar und ehrlich – und sieht den Fragesteller dabei immer an, selbst wenn er einen kurzen Schluck aus der Wasserflasche nimmt. Kleinigkeiten, ohne Frage. Aber wichtige Kleinigkeiten.

Wie geht es nun weiter mit den Chiefs, mit ihrem Mastermind Reid und dem "Wunderkind" Mahomes? Sie sind sich bewusst, dass sie ab jetzt die Gejagten in der NFL sind, aber sie lassen auch keinen Zweifel daran, dass sie gierig nach mehr geworden sind.

Titelgewinn soll nur der Anfang sein

"Der Super Bowl ist das Ziel. Es gibt jedes Jahr wieder eine Gelegenheit ihn zu gewinnen", sagte Mahomes. Und nachdem sie in Kansas City 50 Jahre lang darauf warten mussten, scheint es jetzt tatsächlich jedes Jahr aufs Neue passieren zu können.

Leistungsträger wie Tyrann Mathieu und Travis Kelce haben noch Verträge, die zwei Jahre lang Gültigkeit besitzen. Mahomes' Vertrag indes muss verlängert werden, er hat derzeit noch einen Rookie-Kontrakt, also mit einem Salär für einen Liga-Neuling.

Mahomes vor Vertragsgesprächen entspannt

Mahomes ist aber auch diesbezüglich entspannt. "Ich möchte hier für eine lange Zeit bleiben. Diejenigen, die dafür zuständig sind, werden das zu gegebener Zeit schon regeln."

Der Quarterback appellierte zudem an die Führung des Klubs, "so viele Spieler wie möglich aus diesem Team" in Kansas City zu halten. "Ich möchte mit ihnen allen weitermachen. Ich vertraue ihnen."

Große Motivation

Denn: Der Titel in dieser Saison soll nur der Anfang von viel mehr sein. Mahomes: "Wir wollen nächstes Jahr wieder im Super Bowl sein und hoffentlich auch wieder auf der Sieger-Bühne stehen."

Und was sagt Reid zu so viel Selbstvertrauen und Optimismus. Er lächelt. "Wenn du einen Super Bowl gewinnst, willst du noch einen gewinnen." Also: bloß nicht aufhören, jetzt.

Aus Miami berichtet: Michael Gerhäußer

