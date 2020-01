München/Miami - Seit Sammy Watkins 2018 zu den Kansas City Chiefs wechselte, läuft es beim ehemaligen Erstrunden-Pick. Watkins unterschrieb für drei Jahre und kann in diesem Zeitraum bis zu 48 Millionen Dollar verdienen. Trotz des bevorstehenden Super Bowls und seines hochdotierten Vertrages stellt Watkins jetzt seine Zukunft öffentlich in Frage.

"Ich bin mit den Gedanken gerade nicht bei meiner Vertragssituation", sagte Watkins am Rande eines Interviews vor dem Super Bowl. "Ich weiß nicht, was ich genau machen werde. Falls wir gewinnen, setze ich eventuell 2020 komplett aus. Man weiß nie, was passieren wird", erklärte der Receiver.

Watkins stellte jedoch sicher, dass ein Rücktritt noch nicht in Frage kommt. "Ich will noch nicht meine Karriere beenden. Aber eventuell möchte ich mich etwas ausruhen und ein Jahr einfach entspannen. Vielleicht gehe ich auch zu einem anderen Team und helfe dabei, ein weiteres Super-Bowl-Team zu formen. Ich muss mich mit meiner Familie zusammensetzen und darüber nachdenken."

Watkins geht 2020 in sein letztes Vertragsjahr. Der Receiver würde bei einem Sabbatjahr auf 14 Millionen Dollar verzichten. Allerdings ist das Geld nicht garantiert. Entlassen die Chiefs Watkins, müsste Kansas City sieben Millionen Dollar an Dead Cap schlucken.

