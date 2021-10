München - Die Kansas City Chiefs haben sich nach zwei Niederlagen eindrucksvoll zurückgemeldet und ihr Auswärtsspiel bei den Philadelphia Eagles mit 42:30 (21:13) gewonnen. Für das Heimteam, das kurzfristig auf den aus persönlichen Gründen fehlenden Tackle Lane Johnson verzichten musste, war es die dritte Niederlage nacheinander.

Die beiden Kontrahenten lieferten sich ein wahres Offensivspektakel, das in die NFL-Geschichte eingehen wird. Als erst vierte Partie in der Liga, die ohne Punt auskam.

Patrick Mahomes kam letztlich auf 278 Passing Yards inklusive fünf Touchdowns sowie einer Interception. Jalen Hurts sammelte starke 387 Passing Yards bei zwei Touchdowns. Tyreek Hill fing Bälle für 186 Yards samt drei Touchdowns, Philadelphias Devonta Smith kam auf 122 Yards.

Erster Touchdown durch Edwards-Helaire

Die Gastgeber kamen im ersten Drive aufs Scoreboard, weil Jake Elliott das Field Goal aus 29 Yards verwandelte. Doch die Chiefs schlugen umgehend zurück: Streckte sich Hill noch in Richtung Pylone, war aber schon out of bounds, sorgte Clyde Edwards-Helaire nach einem Shufflepass von Patrick Mahomes für den ersten Touchdown.

Für die Eagles war dann Dallas Goedert zur Stelle, ehe wieder die Gäste in Führung gingen - diesmal durch "Cheetah". Nachdem "Philly" durch Elliott aus 25 Yards zum 13:14 verkürzte, legte Jody Fortson für KC kurz vor der Pause nach.

Eagles-Touchdown wegen Strafe annulliert

Auch zum Start in die zweite Hälfte blieb den Eagles nach einer Interception von Mahomes nur ein Field Goal aus 31 Yards zum 16:21. Zuvor hatte Chris Lammons wegen einer Offside-Strafe beim Field-Goal-Versuch den Hausherren eine neue Chance auf den Touchdown ermöglicht, doch in dem Play kassierte dann J.J. Arcega-Whiteside eine Offensive Pass Interference.

Auf der Gegenseite baute Darrel Williams die Führung mit dem vierten KC-Touchdown weiter aus. Die "Birds" gaben sich aber noch nicht geschlagen und kamen im Schlussabschnitt durch Kenneth Gainwell zu ihrem zweiten Touchdown. Doch Hill legte für die Chiefs umgehend nach.

Smith-Score zählt nicht

Beinahe wären die Eagles wieder herangekommen, aber DeVonta Smith war bei seinem vermeintlichen Touchdown vor seinem Catch out of bounds gewesen - der Score zählte nicht. Im Gegensatz zum dritten Endzonen-Besuch von Hill. Den Endstand besorgten dann die Gastgeber in Person von Greg Ward.

Ein besonderer Erfolg war es für Andy Reid. Nicht nur, weil der Head Coach der Chiefs lange Zeit auch bei den Eagles an der Seitenlinie stand. Der 63-Jährige feierte seinen 100. Sieg mit KC und ist damit der erste Coach, der mit zwei verschiedenen Teams eine dreistellige Zahl an NFL-Spielen gewinnt.

Am kommenden Sonntag sind die Eagles früh bei den Carolina Panthers gefordert. Die Chiefs empfangen im Sunday Night Game die Buffalo Bills.

