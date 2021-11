München - Erleichterung bei den Kansas City Chiefs. Das Team von Head Coach Andy Reid durfte sich nach der Pleite zuletzt gegen die Titans wieder über einen Sieg freuen. Zum Abschluss des achten NFL-Spieltages siegten die Chiefs im Monday Night Game gegen die New York Giants mit 20:17.

Der Erfolg des Super-Bowl-Siegers von 2019 stand allerdings auf wackeligen Beinen. Quarterback Patrick Mahomes verursachte erneut einen Turnover. Für den Signal Caller war es bereits das siebte Spiel in Serie mit mindestens einer Interception.

Eine derartig lange Serie hatte er zuvor weder in der NFL noch am College jemals hinnehmen müssen. Zudem verzeichnete er mit nur 2,1 Yards pro Completion den niedrigsten Wert seiner Karriere.

Turnover von Mahomes und Jones

In der Partie zwischen Kansas City und den Giants spielten neben mehreren Turnover auf beiden Seiten – auch Giants-Quarterback Daniel Jones war für eine Interception und ein Fumble verantwortlich – vor allem Strafen eine große Rolle. Die Giants wurden zehnmal für 88 Yards verwarnt, die Chiefs kassierten sogar zwölf Strafen für insgesamt 103 Yards.

Lange Zeit hatte es in der Partie im Arrowhead Stadium nach einem Sieg der Gäste aus New York ausgesehen. Nach einem Rushing Touchdown von Kyle Rudolph, einem Field Goal von Kicker Graham Gano und einem Passing Touchdown von Jones auf Evan Engram hatten die Giants bis Mitte des vierten Abschnitts mit 17:14 in Führung gelegen.

Kicker Butker sorgt für Sieg der Chiefs

Knapp neun Minuten vor dem Ende gelang den Hausherren dann in Form eines Field Goals von Harrison Butker der ersehnte Ausgleich, gut eine Minute vor dem Ende besorgte der 26-Jährige seinem Team schließlich die Führung und den finalen Endstand.

Neben Butker hatten zuvor ein 3-Yard-Lauf von Derrick Gore und ein Touchdown-Pass von Patrick Mahomes auf Tyreek Hill für die Punkte der Hausherren gesorgt.

Mit einer Bilanz von 4:4 liegen die Chiefs in der AFC West auf Rang drei, die New York Giants sind mit zwei Siegen und sechs Pleiten Letzter in der NFC East.

