München – Geht man NFL-Spielern ans Geld, leidet umgehend die generelle Bereitschaft. Das ist zumindest eine Erkenntnis aus der Vergangenheit.

Für den Pro Bowl 2021 könnte das eine Absage zur Folge haben.

Denn: Eine der Konzessionen, die die Spielergewerkschaft NFLPA in den Corona-Gesprächen mit der Liga gemacht hat, ist, dass es keine Bezahlung für das All-Star-Spiel der NFL geben wird.

"Wird dann überhaupt jemand auftauchen?", ist dann auch eine der (berechtigten) ersten Fragen, die gestellt werden.

Nun muss man dazu sagen, dass der Bonus für den Pro Bowl überschaubar ist für Spieler, die im Jahr zweistellige Millionenbeträge einstreichen. 74.000 Dollar bekommen die Spieler des siegreichen Teams, 37.000 Dollar die Verlierer.

Große Ersparnis

Eine Ersparnis von rund fünf Millionen Dollar, von den restlichen Kosten, die der Pro Bowl mit sich bringt, abgesehen.

Doch natürlich geht es dabei auch und vor allem um die Ehre, um eine Belohnung, eine Auszeichnung für eine starke Saison. Das sollte im Vordergrund stehen.

Schwerer wiegen als die gestrichenen Prämien dürfte die Saison 2020 (live auf ProSieben MAXX und ran.de) unter dem Eindruck der Coronavirus-Pandemie. Niemand weiß aktuell, wie sich die weiterhin hohen und alarmierenden Zahlen in den USA entwickeln werden, das Spiel ist eine Woche vor dem Super Bowl angesetzt, 2021 am 31. Januar.

Die große Frage: Muss man dann ein – sorry – bedeutungsloses Spaßspiel ansetzen? Aktuell scheint so etwas fehl am Platz.

In der Kritik

Der Pro Bowl stand in der Vergangenheit sowieso immer wieder mal in der Kritik, oft wurde der Modus verändert, es gab zudem viele Absagen, oder es wurde über das Verletzungsrisiko und die gestörte Regeneration gemeckert. Eine offizielle Absage gibt es bislang nicht.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.