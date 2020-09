NFL

NFL: Der Touchdown-Leader, den niemand kennt

Seit Week 5 der Saison 2019 hat kein Spieler in der NFL mehr Touchdowns gefangen als Darius Slayton. Der Wide Receiver, den die New York Giants in der fünften Runde pickten, ist ein echter Draft-Steal. Mit Quarterback Daniel Jones verbindet ihn eine Beziehung, die an Eli Manning und Odell Beckham Jr. erinnert.