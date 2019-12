München – Khalil Mack hat ein großes Herz bewiesen. Und steht damit jetzt in den Schlagzeilen. Aber nicht so, wie man das erwartet hätte. Denn seine gute Tat sorgt beim US-Einzelhandels-Riesen Walmart für eine Menge Wirbel.

Der Linebacker wollte Menschen aus seiner Heimatstadt kurz vor Weihnachten etwas Gutes tun und löste als "Secret Santa", als heimlicher Weihnachtsmann, die Einkäufe von rund 350 Walmart-Shoppern aus. Die hatten ihre Waren nur anzahlen können, die Einkäufe werden dann so lange zurückgelegt, bis die offenen Rechnungen bezahlt werden.

Die Stiftung zahlt

Das übernahm Mack beziehungsweise seine Stiftung, die einen Scheck in Höhe von 80.000 Dollar ausstellte. Die gute Nachricht teilte Walmart am 7. Dezember auf Facebook mit.

So weit, so schön. Für 60.000 Dollar wurden zahlreiche Menschen aus Fort Pierce glücklich gemacht. Denn so viel kostete es, die damals ausstehenden Rechnungen zu bezahlen.

Aber: Was mit den restlichen 20.000 Dollar passiert ist, ist unklar und derzeit Gegenstand interner Walmart-Untersuchungen, wie der TV-Sender "Fox32" berichtet.

"Wir schätzen Khalil Macks Großzügigkeit für Hunderte von Kunden und untersuchen, wie das Geschäft die Transaktion abwickelte, um sicherzustellen, dass sie angemessen war und den Walmart-Richtlinien entsprach", teilte das Unternehmen mit.

Laut "Fox32" hatte die Marktleitung entschieden, das restliche Geld unter den Angestellten aufzuteilen, wobei unklar ist, ob das mit der Stiftung so abgesprochen war.

Hinzu kommt: Ein Angestellter hatte sich an Walmart gewandt und erklärt, er habe kein Geld erhalten. Daraufhin wurden die internen Ermittlungen gestartet. Die involvierten Leiter und Angestellten wurden für die Dauer der Untersuchung suspendiert.

Bestbezahlter Defense-Spieler

Macks Stiftung startete im vergangenen Jahr und kümmert sich durch diverse Initiativen um sozial benachteiligte Jugendliche und Familien aus seiner Heimat. Mack ist der bestbezahlte Defense-Spieler der NFL, er wurde bei seinem Wechsel von den Oakland Raiders zu den Chicago Bears 2018 mit einem Sechsjahres-Vertrag ausgestattet, der ihm 141 Millionen Dollar bringen soll. Insgesamt beträgt das Jahresdurchschnittsgehalt des Vertrags 23,5 Millionen Dollar.

