München - Bis zum NFL-Saisonstart am 10. September sind es zwar noch ein paar Tage hin, ein Ende der Corona-Krise ist aber noch längst nicht in Sicht - erst Recht nicht in den USA. Die NFL muss sich also frühzeitig Gedanken machen, wie mit der Saison 2020 umzugehen ist.

Wie in anderen Sportarten auch, wird immer wieder diskutiert, die Spiele ohne Zuschauer in den Stadien stattfinden zu lassen. Das hätte nicht nur finanzielle Auswirkungen, sondern gerade in der NFL auch sportliche. Schließlich ist es in der NFL ein großer Heimvorteil, wenn das Stadion beim Ballbesitz des Gegners besonders laut wird und die Kommunikation innerhalb der Offense erschwert ist.

Kirk Cousins, der Quarterback der Minnesota Vikings, kann sich Spiele ohne Fans trotzdem vorstellen. Er habe sich zwar noch nicht allzu viele Gedanken über dieses Szenario gemacht, für einige Spieler müsse dies aber keine große Umstellung sein.

Kirk Cousins: "Wir können einfach Football spielen"

"Ehrlicherweise trainieren wir jeden Tag auf einer leeren Grasfläche und spielen Fake-Zuschauergeräusche ab, um uns auf Auswärtsspiele vorzubereiten. Man ist es eher gewohnt, ohne Zuschauer zu spielen", so Cousins laut "ESPN".

"Bei den OTA-Einheiten sind auch keine Zuschauer, also einfach nur Football zu spielen wäre irgendwie erfrischend. Einfach nur um uns daran zu erinnern, dass wir all diese äußeren Einflüsse und den Druck gar nicht brauchen. Wir können einfach Football spielen. Solange es um das Spiel geht, habe ich nicht viele Beschwerden."

Kirk Cousins: Home-Training läuft besser als gedacht

Auch die aktuell ungewöhnlichen Trainingsumstände machen ihm nicht viel aus. Sein Home-Training sei "überraschend effizient" und er fühle sich zu diesem Zeitpunkt der Offseason nicht schlechter als sonst.

"Ich hatte Zweifel, aber ich habe genug Equipment, um mich zu Hause ziemlich gut fit zu halten. Körperlich fühle ich mich sehr gut. Es ist interessant, Bälle zu werfen. Manchmal spiele ich mit meinem Bruder, der vorbei kommt, manchmal mit einem Nachbarn oder mit irgendjemandem, der gerade in der Nähe ist. Meine Schulter ist schon im Training."

Cousins sei unter normalen Umständen bereit, an den OTA-Einheiten teilzunehmen, die in diesem Monat eigentlich starten würden. Stattdessen wird er sein Trainingslager zu Hause noch etwas fortsetzen müssen - in gewohntem Umfeld ohne Zuschauer.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.