München - Seit Wochen ist Deshaun Watson in aller Munde, weil er seinen Vertrag bei den Houston Texans nicht erfüllen, und stattdessen zu einem anderen Team wechseln will. Nun wurde gegen den 25-Jährigen auch noch eine Klage wegen angeblichen sexuellen Übergriffs eingereicht.

Der Rechtsanwalt der betreffenden Frau, Tony Buzbee, erklärte im Gespräch mit "FOX 26", dass Watson von der Dame eine Massage erhalten habe und dabei "zu weit gegangen" sei.

Der Quarterback selbst nahm bereits via Social Media zu den Vorwürfen Stellung und erklärte, er habe erst durch einen Post des Anwalts überhaupt von den Anschuldigungen erfahren.

Watson weist Anschuldigungen zurück

"Ich habe die Klage noch nicht gesehen, aber ich weiß eines: Ich habe nie eine Frau mit etwas anderem als dem größten Respekt behandelt. Der Anwalt der Klägerin behauptet, dass es hier nicht um Geld geht, aber bevor er die Klage eingereicht hat, hat er eine unbegründete Vergleichsforderung in sechsstelliger Höhe gestellt, die ich schnell abgelehnt habe", so Watson.

"Im Gegensatz zu ihm geht es für mich nicht um Geld - es geht darum, meinen Namen reinzuwaschen, und ich freue mich darauf, das zu tun."

Sollte der Fall nicht beigelegt werden, könnten nun zwei Verfahren auf den Quarterback zukommen. Ein strafrechtliches, in dem geklärt wird, was an den Anschuldigungen dran ist, und ein internes Verfahren der NFL, um festzustellen, ob ein Verstoß gegen die Personal Conduct Policy vorliegt.

