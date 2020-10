NFL

Gänsehaut pur für Seahawks-Fans! Die besten Catches von Jermaine Kearse

Jermaine Kearse wurde aufgrund seiner Big Plays in wichtigen Situationen in Seattle auch "Mr. Clutch" genannt. Jetzt hat er nach acht Jahren in der NFL sein Karriereende bekannt gegeben. Zeit für ran.de auf seine besten Catches zu blicken.

2:34 min